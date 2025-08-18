Cuatro años sin vencer en el estreno liguero

El Sevilla cayó ante el Athletic Club en la primera jornada de LaLiga EA Sports (3-2). El equipo dirigido por Matías Almeyda fue superado por su rival y encarará el segundo partido oficial del curso sin puntos en su casillero. Partir en desventaja de cara a las 37 jornadas restantes no es algo ajeno al Sevilla de los últimos tiempos ya que no consigue ganar en su estreno desde el año 2021.

En aquella ocasión cuando arrancó la campaña 21-22, el Sevilla se impuso al Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán derrotando al cuadro madrileño por 3-0. Aquella campaña el equipo dirigido por Julen Lopetegui acabó como cuarto clasificado.

Desde entonces se ha producido un declive pronunciado en el club de Nervión que ha encadenado tres malas temporadas en las que ha finalizado en la mitad baja de la tabla (12º, 14º y 17º) contrariamente a lo que venía sucediendo con anterioridad. En todas estas campañas cayó derrotado en la primera jornada. En la 22-23 cayó ante Osasuna en El Sadar (2-1) y finalizó como duodécimo. En la 23-24 perdió como local ante el Valencia (1-2) y en la 24-25 no pudo vencer a domicilio a la UD Las Palmas (2-2).

En ninguna de las tres últimas campañas consiguió igualmente ganar en la segunda jornada. Ahora, Matías Almeyda espera que lo visto durante gran parte del duelo ante el Athletic se reproduzca sobre el césped el próximo lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Se medirá al Getafe de Bordalás, que en la primera jornada consiguió imponerse al Celta de Vigo en Balaídos.

