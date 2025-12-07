Cuadra Fernández dirigirá el Valencia - Sevilla FC en Mestalla

El Sevilla FC se mide este domingo en Mestalla al Valencia, en un partido correspondiente a la jornada decimoquinta de LaLiga que será dirigido por Guillermo Cuadra Fernández, el árbitro del Colegio balear que fue designado por el Comité Técnico de Árbitros (CTA). ... Para asistirlo desde la sala VOR estará el asturiano Pablo González Fuertes, uno de los especialistas para el VAR.

Será el decimoquinto encuentro liguero en el que Cuadra Fernández dirigirá un partido del Sevilla, que cuenta con un balance favorable de nueve victorias, un empate y cuatro derrotas. Eso sí, en esos 14 partidos anteriores, el madrileño expulsó a cinco jugadores sevillistas, cuatro por doble amonestación y uno por roja directa.

El último precedente con Cuadra Fernández se remonta a la temporada 23-24, cuando el Sevilla igualó con Osasuna en el Ramón Sánchez-Pizjuán (1-1). En esa campaña dirigió otros dos encuentros más al equipo sevillista, uno en Nervión con victoria ante el Almería (5-1) y una derrota en la visita a Mendizorroza (4-3).