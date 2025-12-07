Suscríbete a
+Nervión
Última hora
La Guardia Civil investiga un posible asesinato machista en una vivienda en El Viso del Alcor

Cuadra Fernández dirigirá el Valencia - Sevilla FC en Mestalla

El árbitro adscrito al Colegio balear fue el designado por el CTA para el encuentro

Valencia - Sevilla: La primera finalísima de Almeyda

Cuadra Fernández dirigirá el Valencia - Sevilla FC en Mestalla

S. S.

El Sevilla FC se mide este domingo en Mestalla al Valencia, en un partido correspondiente a la jornada decimoquinta de LaLiga que será dirigido por Guillermo Cuadra Fernández, el árbitro del Colegio balear que fue designado por el Comité Técnico de Árbitros (CTA). ... Para asistirlo desde la sala VOR estará el asturiano Pablo González Fuertes, uno de los especialistas para el VAR.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app