La cruz del Sevilla en el Sánchez-Pizjuán: segundo peor arranque en casa del siglo XXI

La derrota ante el Mallorca no sólo frenó la dinámica positiva del Sevilla, que llegaba con dos victorias seguidas tras superar al Rayo Vallecano y al Barcelona, sino que acentuó los problemas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La goleada ante el actual campeón ... liguero queda en un espejismo y como único triunfo como local tras cinco partidos disputados en casa, en los que los sevillistas han añadido un empate y tres derrotas.

Con únicamente cuatro puntos de 15 posibles, el Sevilla de Matías Almeyda firma el segundo peor arranque como local del siglo XXI como indicó @LaLigaenDirecto. Únicamente en la temporada 22-23, que acabó con la temprana destitución de Julen Lopetegui, el conjunto sevillista había sumado menos puntos (3), tras cinco encuentros delante de sus aficionados.

La remontada sufrida ante el Mallorca coloca deberes para Almeyda y su cuerpo técnico. El Sevilla se desmoronó tras encajar el tanto del empate, en un partido que había llevado con solvencia durante una hora. Tres errores groseros en apenas diez minutos que dieron al traste con ese gol de ventaja que había anotado Rubén Vargas en el primer acto y que dejaron vacías las gradas de Nervión antes de tiempo.

Los precedentes en casa

El repaso a las últimas temporadas revela ese problema que el Sevilla de Almeyda está encontrando como local. Lejos quedan las épocas de bonanza, como esa campaña 16-17 en la que logró pleno de triunfos en los cinco primeros partidos como local, o los 13 que sumó en la 17-18 y en la 21-22, con cuatro victorias y un empate. Doce consiguió en la 20-21 y diez tanto en la 18-19 como en la 19-20.

También sumó más puntos en Nervión en las dos últimas campañas, pese a que ambas acabó peleando por el descenso. En la 23-24, con José Luis Mendilibar en el banquillo, el Sevilla comenzó con dos derrotas en sus dos primeros partidos como local, ante Valencia (1-2) y Girona (1-2), pero sumaría siete unidades en los siguientes tres encuentros en el Sánchez-Pizjuán, con victorias ante Unión Deportiva Las Palmas (1-0) y Almería (5-1) y el empate ante el Rayo Vallecano (2-2).

Con Xavier García Pimienta consiguió nueve puntos en los cinco primeros partidos como local. Si el catalán también comenzó con dos derrotas, ante Villarreal (1-2) y Girona (0-2), luego enlazaría tres victorias seguidas ante Getafe (1-0), Valladolid (2-1) y el colofón de vencer al Betis en el duelo de rivalidad (1-0).

Ahora Almeyda tiene tarea por delante. Si como visitante, su equipo está mostrando su versión más fiable, con tres victorias y una derrota, en el Sánchez-Pizjuán sólo ha sumado esa victoria ante el Barcelona en cinco encuentros. El Mallorca, con una remontada en diez minutos, reabrió la herida como local.