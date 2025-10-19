Suscríbete a
+Nervión

La cruz del Sevilla en el Sánchez-Pizjuán: segundo peor arranque en casa del siglo XXI

Sólo en la 22-23 había sumado menos puntos como local en los cinco primeros partidos disputados

«Línea media»: Nervión le sigue dejando más deberes a Matías Almeyda

Muriqi controla el balón ante Marcao
Muriqi controla el balón ante Marcao EFE
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La derrota ante el Mallorca no sólo frenó la dinámica positiva del Sevilla, que llegaba con dos victorias seguidas tras superar al Rayo Vallecano y al Barcelona, sino que acentuó los problemas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. La goleada ante el actual campeón ... liguero queda en un espejismo y como único triunfo como local tras cinco partidos disputados en casa, en los que los sevillistas han añadido un empate y tres derrotas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app