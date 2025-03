La falta de calidad impide dar el golpe en la mesa (1-1)

El Sevilla de Pimienta viene dando pistas desde hace tiempo del intrascendente cuadro que esboza en esta liga. Y esperemos que se quede en eso y no torne a dramático. Va recolectando alguna de cal y otra de arena, haciendo el acordeón en la ... tabla y, desde luego, nunca sabe (o no puede) aprovechar el viento cuando se le pone de cara. Este lunes fue incapaz de pasar del empate 1-1 ante el Osasuna en el Sánchez-Pizjuán, dejando escapar una magnífica oportunidad para mirar hacia arriba y desempolvar anhelados retos. Budimir adelantó a los navarros y el de siempre, Lukebakio, rescató el puntito. Todo ocurrió en la segunda parte. Los recursos son justos y dan para lo que dan. El Sevilla parece condenado a las medianías de la clasificación. Y gracias. Porque al menos está consiguiendo salvar los escenarios de angustia o comprometedores que perpetró en los dos últimos cursos. Por ahora.

Pimienta dijo en la previa que era el momento de dar un golpe en la mesa. Tendrá que esperar. El colchón de puntos sostiene a este equipo con cierto desahogo en la tabla, pero, cuidado, porque al mínimo golpecito que recibe se desploma y adiós muy buenas. El riesgo de descomposición sigue estando ahí; no cabe un ápice de confianza. Queda tarea por delante y un mercado que aprovechar, sí o sí. Después de la Copa en Olot, el calendario liguero que resta para despedir el año da miedo: Atlético en el Metropolitano el domingo, Celta en casa y Real Madrid en el Bernabéu.

Pese a recuperar varias piezas, Pimienta no tocó un varal y repitió el mismo once que doblegó al Rayo una semana antes. Fue mejor el Sevilla en una primera parte intensa pero de pocas ocasiones, con un rival bien plantado sobre el campo que logró su objetivo de consumir el tiempo sin que pasara gran cosa. Pronto se dio cuenta el Sevilla de que iba a tener que picar piedra para desarmar a su oponente y pelear por el botín del choque. Los primeros compases fueron tediosos. Incluso fue Osasuna el que generó la primera ocasión del partido por medio de un disparo lejano de Bryan Zaragoza que se envenenó en el bote. Álvaro Fernández supo reaccionar con reflejos para evitar el gol del malagueño. Gran respuesta del meta sevillista, que se enfrentaba al equipo con el que debutó en Primera división con tan solo 18 añitos. Una pena que más tarde se comiera el gol.

Que el Osasuna hubiera estado cerca de marcar no era el mejor reflejo del cariz que tomaba el duelo. Sencillamente porque el Sevilla acumuló más méritos que su adversario en este primer acto que sólo ganó a los puntos. Y eso, en el fútbol, no vale de nada. Tuvo que esperar el cuadro de Pimienta al minuto 23 para disfrutar de su primera gran ocasión en las botas de Sow. Isaac Romero lo encontró en el área con un centro fantástico aunque el remate del suizo terminó perdiéndose por centímetros cuando la grada ya cantaba el gol. La dupla que fabricó la victoria contra el Rayo estuvo a punto de repetir en la misma portería. Sow parece haber dado un pasito adelante en los últimos partidos, detalle que agradece el equipo. Lo de Isaac resulta más complejo de descifrar. Genera, desborda, casi siempre lleva peligro… pero siendo delantero sigue sin marcar tras 15 jornadas de liga. Descaradamente necesita un buen 9 al lado para sentirse pleno.

Por momentos, creció la sensación de que el Sevilla rompería el entramado navarro y cobraría ventaja antes del intermedio, algo que nunca sucedió. Y eso que los locales cumplieron en casi todos los deberes, menos en el clave: la definición. Peque y Lukebakio inquietaron por banda y también por dentro. Ahora mismo el extremo belga es medio equipo, el único que aporta un impulso diferente, esa genialidad que no espera el rival. No era suficiente. Dodi tendría que esperar a la segunda mitad para encontrar premio.

Antes, avisó Carmona con un disparo desde la frontal y sobre todo un Nemanja Gudelj cuyo latigazo provocó el paradón de Sergio Herrera para mantener el 0-0 en el choque. Ahí se fue el partido al descanso. Pimienta no retocó ninguna línea y apostó por la misma formación en la reanudación. El segundo periodo empezó con idas y venidas. El Sevilla la tuvo en sendas llegadas peligrosas de Lukebakio y Badé, pero también pudo marcar Moncayola en una acción clarísima de los navarros que se estrelló en la zaga nervionense.

En el minuto 64 Pimienta introdujo un doble cambio. Quitó a Peque y Pedrosa para dar entrada a Suso y Saúl, que volvía dos meses y medio después de su lesión. Lo haría con incidencia directa en el partido. Saúl va a ser importante en este Sevilla. Apretó el conjunto de 'Pimi' y encontró el gol por medio de Kike Salas pero Martínez Munuera lo anuló rápidamente por fuera de juego en la génesis de la jugada. Justo después se desparramó el jarro de agua fría con el tanto visitante, gestado en un centro teledirigido de Areso y cabezazo de Budimir al fondo de las mallas tras cantada de Álvaro Fernández. 0-1 y cabreo monumental en Nervión. Muy, muy blanditas las manos del cancerbero de Arnedo contra el testarazo del croata.

Las fuerzas se habían equilibrado algo en la segunda parte, sí, pero el marcador no era del todo justo. Al menos el Sevilla pudo salvar un punto. Lo consiguió con un balón excepcional de Saúl que terminó en la resolución brillante de Lukebakio para establecer la igualada definitiva. El belga recogió la asistencia de 40 metros que le puso el ilicitano y superó en carrera a Juan Cruz y al meta visitante para colocar el 1-1 en el luminoso del Sánchez-Pizjuán. Sensacional el ex del Hertha, el mejor como siempre. El que da vidilla a este Sevilla. En la última jugada del partido Dodi pudo incluso anotar el tanto de la victoria si no lo evita Sergio Herrera con una enorme intervención. Punto y gracias. El Sevilla no da para mucho más.

FICHA DEL PARTIDO:

Sevilla FC: Álvaro Fernández, José Ángel Carmona (Jesús Navas, m. 86), Badé, Kike Salas, Pedrosa (Suso, m. 64); Gudelj, Lokonga (Agoumé, m. 86), Sow (Juanlu, m. 75); Lukebakio, Peque (Saúl, m. 64) e Isaac Romero.

CA Osasuna: Sergio Herrera; Areso, Catena, Boyomo, Juan Cruz (Herrando, m. 83); Iker Muñoz (Pablo Ibáñez, m. 70), Moncayola, Aimar Oroz; Rubén García (Abel Bretones, m. 70), Bryan Zaragoza (José Arnáiz, m. 77) (Rubén Peña, m. 83) y Budimir.

Árbitro: Martínez Munuera (Comité Valenciano). Amarilla a Sow y a Catena.

Goles: 0-1, m. 69: Budimir; 1-1, m. 72: Lukebakio.

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán. 31.536 espectadores.