Cordón: «Las inscripciones y los fichajes irán llegando, pero tenemos una fuerza potente, que es el grupo»

Como viene siendo habitual en los últimos tiempos, Odysseas Vlachodimos, nuevo portero del Sevilla FC, ha sido presentado oficialmente por el director de fútbol del club de Nervión, Antonio Cordón. En primer lugar, el dirigente extremeño destacó las habilidades del guardameta internacional griego: «Hemos tenido que lidiar con otros muchos competidores, pero desde el primer momento le gustaba la idea de venir a sumar a nuestro nuevo proyecto y regenerarlo. Es un guardameta experimentado, tiene una dilatada experiencia en grandes equipos, en grandes ligas. Domina el área, bien en el juego aéreo, ágil, veloz... Y sobre todo, gran profesional. Sumará mucho en el vestuario con los compañeros», dijo.

Entrando ya en materia de actualidad en cuanto a la planificación de la plantilla que tendrá a sus órdenes Matías Almeyda, Cordón comenzó siendo cuestionado por el preocupante asunto de las inscripciones. El director de fútbol sevillista respondió que «no lo miro para el domingo o el siguiente domingo, lo miro para el final del mercado, la fecha del 1 de septiembre, que es realmente donde está el final de todo. Es todo muy voluble y dinámico y puede cambiar. Estamos en el momento en el que las cosas pueden moverse de forma muy rápida y nos quedan 15 días. ¿Para San Mamés? Iremos con lo que haga falta. Van a jugar 11 contra once y vamos a ver. Estamos muy ilusionados con llegar y jugar el primer partido de competición con los jugadores que haya y los chicos de la cantera que nos ayuden. Eso para San Mamés y el primer partido y también para el siguiente. Y para el siguiente. Estoy con ilusión. No donde estabas, sino donde queremos estar es lo que me tiene muy ilusionado. Tenemos bajas para el primer partido por las pequeñas lesiones habituales de la pretemporada, es normal todo lo que ha ido sucediendo. Lo fundamental para nosotros es hacer grupo y hacer plantilla, hacer unión. Lo de las inscripciones y los fichajes irán llegando pero tenemos una fuerza potente, que es el grupo. Estamos tranquilos y el entrenador está tranquilo, hablamos todoslos días con él. Sabía cómo se iban a dar las circunstancias. Habrá jugadores que no estarán inscritos, hay unas normas que hay que cumplir y necesitamos abrir hueco. Estamos convencidos de que finalmente estarán inscritos, tenemos hasta el día 1 para hacerlo», dijo.

«Casi todos los equipos españoles están en unas circunstancias parecidas con jugadores no inscritos más lo que van a ir fichando. Hay que vender activos del club, jugadores muy importante que tenemos que intentar buscar soluciones que sean beneficiosas para sus familias y su futuro para buscar buenas salidas, con diálogo y buena sintonía que llevaran a buen puerto. Tenemos varias conversaciones, una cosa es lo que salga en prensa y otro lo que realmente pasa. Hay conversaciones abiertas, muchos equipos europeos siguen fijándose en nuestros jugadores. Estoy convencido de que habrá sorpresas o cosas del día a día que acabrán cerrrandose. Llegaremos poco a poco a los objetivos que nos habiamos puesto a principio de pretemporada», dijo para sentenciar sobre el asunto de las inscripciones.

Fue preguntado Cordón por la situación individual en la que queda Álvaro Fernández, el portero cuya marcha al Deportivo de La Coruña quedó finalmente descartada: «Aquí entra la circunstancia de nuestro club, del otro equipo, el futuro del jugador, de la familia... Fijaros si le tengo un cariño especial que me lo llevé al Mónaco para que fuese el tercer portero. Estaba sólo allí y muchos días nos íbamos a cenar juntos. Es un excelente profesional. Ahora ha pasado a otro plano, es un guardameta jóven que lo que tiene que hacer es jugar. ¿Cómo se le va a convencer? Dialogando la gente lo entiende todo», respondió el extremeño.

Sobre el balance que hace hasta el momento de la planificación, Cordón se extendió y valoró que «el balance es de agradecimiento al Sevilla por esta oportunidad, la de trabajar aquí. Las cosas se pueden mejorar, estamos trabajando en todas las areas para alcanzar la excelencia, hacer grupo, una familia muy unida. Contratar personas que tengan compromiso. Veo a la gente con mucha ilusión, con muchas ganas. Un entrenador implicado, sabiendo el momento, en qué situacion estamos. Nos espera algo muy bonito, acorde a los últimos años. No sé si la ciudad tiene algo pero hay muchos que no se quieren ir».

Por último, ante el nerviosismo de algunos sectores de sevillistas por la situación deportiva, económica y financiera, Cordón lanzó el siguiente mensaje a la afición: «Al aficionado lo que le podemos decir es que apoye al equipo, los jugadores van darlo todo para q los aficionados se marchen a su casa con una sonrisa. No se trata de dónde estabamos antes si no óonde podemos estar y dónde queremos estar. Me siento orgulloso con la actitud de los jugadores más que por si ganan o no los tres puntos. Muchos cambios, se han dado objetivos que es hacer grupo y hacer equipo, que es lo fundamental , sin tener lesiones graves. Tenemos que suplirlo como mejor podamos y será así como lo hagamos», concluyó.