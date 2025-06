Cordón sienta las bases y se carga de paciencia para el mercado

No quiere Antonio Cordón que el Sevilla, su nuevo Sevilla, se precipite y cometa errores que puedan agravar la ya de por si delicada situación por la que pasa el club. Al menos eso trató ayer de transmitir durante la rueda de prensa ... en la que fue presentado como nuevo director de fútbol profesional del club nervionense. El extremeño, cuando fue preguntado por el mercado, quiso evitar pronunciar algunos nombres propios en cualquiera de sus respuestas a los medios de comunicación, aunque sí que quiso ser tajante a la hora de poner en valor su apuesta por Matías Almeyda para el banquillo y, sorprendentemente, el trabajo de José María Del Nido Carrasco, el discutido presidente del club que ha apostado por su fichaje.

Fue la defensa a Del Nido Carrasco uno de los puntos álgidos de la conferencia de prensa, ya que Cordón fue tajante a la hora de señalar que se había visto sorprendido por su labor. «No he visto nunca a un presidente que trabaje más que él». Igualmente, también destacó de la comparecencia ante los medios de comunicación del gestor extremeño que catalogara al Sevilla como a «un elefante arrodillado sobre dos de sus patas». «Tiene la capacidad con la ayuda de los trabajadores de echarle la cuerda y de que se impulse con las dos patas que tiene y se sostenga sobre las cuatro», se explicó Cordón.

El que fuera director deportivo del Villarreal, el Olympiacos, el Granada o el Mónaco mostró su ilusión por haber llegado al Sevilla y reconoció que, tras haber recibido en dos ocasiones la llamada del club, entendía que en esta ocasión no podía desechar la oportunidad por más que anteriormente hubiera trabajado para el eterno rival, el Betis. Igualmente rescató la ilusión que ha percibido en los trabajadores del club pese a la mala dinámica en la que viene sumido el Sevilla. «Es un proyecto de crecimiento y me motiva muchísimo. Es una oportunidad de crecimiento mía personal y de todos los que estamos dentro del club. Es un motivo de orgullo estar aquí y crecer».

Un verano largo por delante

Cordón en varias ocasiones insistió en que le gusta ser «sincero» y en virtud a ello, aseguró que no ha realizado por el momento ninguna gestión para incorporar a nuevos futbolistas al equipo. Tampoco quiso dar pistas sobre el futuro de Alfon, cuyo fichaje el Sevilla tiene cerrado, y sobre Juanlu, por quien ha recibido el club el interés del Nápoles, cuyo director deportivo acudió al Ramón Sánchez-Pizjuán recientemente. En cualquier caso, Cordón confesó que no ha recibido indicaciones para tener que cerrar alguna venta antes del próximo 30 de junio y que tiene claro que, bajo su mandato, «no vamos a malvender». «Es el momento de empezar a tomar decisiones, son muchas conversaciones las que vamos a empezar a iniciar. Es necesario empezar a dar nombres, pero para mí lo importante es hacer el equipo de fútbol, el grupo, una identidad de la que todos los aficionados puedan presumir», llegó a decir para volver a evitar pronunciarse sobre ciertos nombres.

Además, en la misma línea, aprovechó Cordón para pedir paciencia y avisar de que el grueso de los movimientos se darán «durante el mes de agosto y en los quince últimos días del mes» recordando también que «ni siquiera estamos en verano aún». Es, pese a su discurso, consciente Cordón de que tendrá que trabajar con recursos limitados en el plano económico, pero no mostró preocupación por ello al lanzar la siguiente reflexión: «No me preocupan las cuestiones económicas. Evidentemente me encantaría estar con unas condiciones increíbles y hacer lo que quiera aunque eso no te asegure el éxito. Me preocupa que el club crezca, que la afición se sienta orgullosa, regenerar el club. Para mí no son ahora importantes los jugadores. No hay que empezar la casa decorando, que serían los jugadores, hay que poner los cimientos. Estamos en el proceso de trabajar internamente y marcarnos nuestros objetivos. Esa es la idea. No me preocupa la parte económica porque sé que esto da muchas vueltas. Nos quedan días de mercado. No se va a resolver hasta el último mes y los últimos días. Los límites económicos son cosas internas nuestras. Vamos a intentar que el elefante levante las dos rodillas delanteras, con las dos traseras, que las tiene fuertes».

Reconoció Cordón que para liderar el vestuario en el nuevo proyecto deportivo no era Matías Almeyda la única opción que manejaban desde su llegada, pero reconoció que confía en que «a día de hoy se adecúa a la necesidad y al momento de nuestro club». El argentino está sin equipo desde que acabó su etapa en el AEK de Atenas, y el director deportivo destacó la experiencia del preprador, aunque «el tiempo dará o quitará la razón»: «Estamos convencidos de la decisión que hemos tomado. Cuando deja de ser jugador, y entiendo que conocéis la magnitud de la situación, se pone de entrenador con un River descendido, lo asciende, se marcha a Banfield y lo asciende. Se marcha a Chivas y con solo jugadores mexicanos, juega nueve finales y gana siete. Entre ellas, una Champions de América. En Grecia gana la liga, la copa, pierde otra liga en el último minuto. Si eso no es experiencia…».

Esperando a Matías

Junto al entrenador, que se espera que llegue a principios del mes de julio, y al resto de su equipo de trabajo (aunque no quiso definir quiénes le acompañarán en este reto) espera ver qué posiciones necesitan ser reforzadas. «Aquí trabajamos en grupo, no decido yo exactamente las necesidades específicas. Hay que contar con el entrenador y, a partir de ahí, estamos trabajando ya para confeccionar esas posibles incorporaciones, ya sean del filial, que vengan de fuera, o los que están actualmente. Hay que tener paciencia, van a salir muchos nombres, pero hasta el mes de agosto no se suelen hacer los fichajes. No nos hemos puesto en contacto con ningún solo jugador, no hemos establecido ningún tipo de conversación con nadie. Eso empezará cuando tengamos nuestro entrenador aquí y empecemos a trabajar de la mano con los miembros de I+D, los scoutings, nuestro presidente… trabajo en equipo», comentó.

En constante contacto telemático con el nuevo entrenador, Antonio Cordón espera con ilusión que llegue el momento de compartir las instalaciones del club con Matías Almeyda y poder así dejar de trabajar virtualmente con el argentino. El extremeño se apoya en sus experiencias previas para poder tomar el timón de un barco a la deriva mientras se empapa de la cruda realidad de un equipo tensionado por su delicada situación económica, social, accionarial y deportiva.