«Estoy contento y feliz porque el Sevilla me metiera en la terna de entrenadores que pudieran dirigir al primer equipo»

Jesús Galván ha atendido hoy a los compañeros de 'La Jugada' de Canal Sur Radio para analizar su reciente fichaje por el Club Deportivo Mirandés, a la vez que ha valorado su tiempo como técnico del filial sevillista.

En primer lugar, el entrenador ... sevillano ha querido marcar la diferencia entre el proyecto del filial sevillista y el del club castellanoleonés: «Es la oportunidad de meterme de lleno en el fútbol profesional, saliendo de una cantera tan buena como la del Sevilla. Esto es más competición que formación».

Galván reconoce que meditó una decisión que no fue sencilla ni para él ni para su familia: «Cuando te sale la oportunidad, lo piensas todo. Te da pena por todo: por mi familia, mis hijos, mi pareja. Dejas el club de tu vida que te había dado una oportunidad de entrenar a su filial, de estar en la terna para entrenar al primer equipo. Te da pena, pero es una oportunidad y como tal tengo que aprovecharla», manifestó.

Cuestionado por lo que se lleva de su tiempo como entrenador del Sevilla Atlético a Miranda, el técnico andaluz declaró lo siguiente: «Son experiencias que te valen para meterlas aquí. Sirven para manejar esta situación, que es complicada, sino no estaría aquí y seguiría Fran Justo. Con esa experiencia voy a manejar aquí el grupo, que es joven, con muchísimo talento y ganas por la predisposición que mostraron estos días. A partir de ahí, trabajar y mejorar», expresó.

También quiso aprovechar la oportunidad para hablar sobre la reciente victoria de los suyos este pasado fin de semana, la primera como locales: «Por lo menos nos hemos quitado ya la losa de ser el peor local, no habíamos ganado todavía en Mendizorroza y el viernes se consiguió gracias al trabajo de Antxón, el interino que puso el club, que se va a quedar conmigo de ayudante. Ya nos hemos quitado esa psicosis, el grupo ya trabaja de otra manera, ya los aficionados pueden ir más. Es difícil, son 20-25 minutos los que hay que Miranda a Vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria no facilita mucho las cosas. A muchos aficionados le está costanto el traslado».

Por último, acerca de la posibilidad que hubo de haber sido el entrenador escogido por el Sevilla este pasado verano, Galván fue tajante: «Estoy contento y feliz porque el club me metiera en la terna de entrenadores que pudieran dirigir al primer equipo, es señal de que estaba haciendo las cosas bien. Me sentía preparado. Sé que el envite era difícil, pero como le decía a mi entorno, bendito marrón para un entrenador que no había saboreado lo que es el fútbol de Primera o Segunda división tener un miura como era el Sevilla en la tesitura que se encontraba. Para mí era un reto mayúsculo. Como se suele decir, era puerta grande o enfermería. Los entrenadores siempre estamos en esa tesitura de o sale bien o sale mal. Dependemos de los resultados. Conocía el club y los problemas que había con la inscripción de los jugadores. Ahí tenía yo ventaja respecto a Matías o a otros entrenadores que estuvieran en esa terna», concluyó.