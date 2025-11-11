Suscríbete a
+Nervión

«Estoy contento y feliz porque el Sevilla me metiera en la terna de entrenadores que pudieran dirigir al primer equipo»

Jesús Galván admite que se sentía preparado para coger las riendas del Sevilla por su conocimiento sobre el club

El CD Extremadura - Sevilla, un partido para homenajear a José Antonio Reyes

Jesús Galván, en su presentación como nuevo entrenador del CD Mirandés
Jesús Galván, en su presentación como nuevo entrenador del CD Mirandés @cdmirandes

Fede Tozzo

Jesús Galván ha atendido hoy a los compañeros de 'La Jugada' de Canal Sur Radio para analizar su reciente fichaje por el Club Deportivo Mirandés, a la vez que ha valorado su tiempo como técnico del filial sevillista.

En primer lugar, el entrenador ... sevillano ha querido marcar la diferencia entre el proyecto del filial sevillista y el del club castellanoleonés: «Es la oportunidad de meterme de lleno en el fútbol profesional, saliendo de una cantera tan buena como la del Sevilla. Esto es más competición que formación».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app