El consejo de Antonio Cordón a Álvaro Fernández: «Debes tener protagonismo»

Odysseas Vlachodimos ha sido presentado de forma oficial como jugador del Sevilla FC, mientras que Álvaro Fernández ha sido invitado a abandonar el club hispalense. Así de claro ha sido el director de fútbol Antonio Cordón, el cual ha explicado a los medios de comunicación cuál es la situación actual del portero sevillista. «Álvaro es un excelente profesional. Hasta la fecha era el segundo portero, ahora buscaremos lo mejor para él, es joven y tiene que jugar, pues aquí las puertas las tiene cerradas por dos grandes guardametas«, así de claro se mostró el extremeño.

Todo esto tras caerse las negociaciones entre el Deportivo y el Sevilla por la cesión del guardameta riojano. Respecto a esta ruptura, Cordón ha explicado que no se han dado todos los condicionantes para su salida: «Esto es una cosa de todas las personas. Intervienen muchos factores, desde el club hasta el otro club, la familia o el jugador».

Con dos semanas de mercado por delante, la idea del club es la de buscarle un nuevo destino, ya sea en forma de cesión o de traspaso. Además, Cordón ha querido tener un gesto con el jugador, al que reconoce que le tiene «un cariño especial»: «Él lo sabe, es un excelente profesional. Fíjate si lo respeto que en su momento me lo llevé al Mónaco para ser titular en el segundo equipo y me lo llevaba a cenar porque estaba solo, pero la vida pasa, los acontecimientos son otros y ahora pasa a otro plano«.