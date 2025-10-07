Ya se conoce el horario del Sevilla - Osasuna de la 12ª jornada de LaLiga

LaLiga ha dado a conocer este martes los horarios oficiales de la 12ª jornada del curso 25-26, que enfrentará al Sevilla FC y al Osasuna en el Sánchez-Pizjuán antes de que el campeonato español vuelva a pararse a comienzos de noviembre por una ... nueva fecha FIFA para las selecciones nacionales. El duelo entre los de Almeyda y los navarros se disputará el sábado 8 de noviembre a partir de las 16.15 horas, siendo retransmitido por Movistar LaLiga.

Así las cosas, a excepción del duelo de la Copa del Rey ante el CD Toledo previsto para el 28, 29 ó 30 de octubre, el Sevilla ya sabe los días y las horas que jugará sus próximos cuatro encuentros ligueros:

Jornada 9ª de LaLiga: Sevilla - Mallorca, sábado 18 de octubre a las 14 horas.

Jornada 10ª de LaLiga: Real Sociedad - Sevilla, viernes 24 de octubre a las 21 horas.

Primera Eliminatoria de la Copa del Rey: CD Toledo - Sevilla, por determinar.

Jornada 11ª de LaLiga: Atlético de Madrid - Sevilla, sábado 1 de noviembre a las 16.15 horas.

Jornada 12ª de LaLiga: Sevilla - Osasuna, sábado 8 de noviembre a las 16.15 horas.