Suscríbete a
+Nervión
Última hora
Hasta 26 familias denuncian a un profesor de un colegio de Casariche por presuntos abusos a alumnos

Sevilla FC

Ya se conoce el horario del Sevilla - Osasuna de la 12ª jornada de LaLiga

El encuentro se disputará el sábado 8 de noviembre a partir de las 16.15 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Rubén Vargas, el asistente perfecto para el Sevilla de Almeyda

Tabla de horarios de la 12ª jornada de LaLiga EA Sports
Tabla de horarios de la 12ª jornada de LaLiga EA Sports LaLiga
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

LaLiga ha dado a conocer este martes los horarios oficiales de la 12ª jornada del curso 25-26, que enfrentará al Sevilla FC y al Osasuna en el Sánchez-Pizjuán antes de que el campeonato español vuelva a pararse a comienzos de noviembre por una ... nueva fecha FIFA para las selecciones nacionales. El duelo entre los de Almeyda y los navarros se disputará el sábado 8 de noviembre a partir de las 16.15 horas, siendo retransmitido por Movistar LaLiga.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app