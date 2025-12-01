Ya se conoce el horario del Sevilla - Levante de la 18ª jornada de LaLiga

LaLiga ha anuciado este lunes los horarios de la decimoctava jornada de la temporada 25-26, en la que el Sevilla FC se medirá al Levante UD. Andaluces y valencianos jugarán el domingo 4 de enero a las 14. ... 00 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Además, este es el encuentro en abierto de la jornada, por lo que se podrá ver de manera gratuita en DAZN. De igual manera, Movistar LaLiga también cuenta con los derechos de la retransmisión del mismo.

Este será el primer partido del año 2026 para ambos conjuntos. Los de Matías Almeyda dispondrán de algo más de dos semanas de margen entre la jornada 17, en la que se las verán contra el Real Madrid de Xabi Alonso en el estadio Santiago Benabéu, y este encuentro ante los granotas. Actualmente, el Levante atraviesa un mal momento de forma en LaLiga con cuatro derrotas seguidas, lo que ha derivado en el cese de Julián Calero, el entrenador que les había devuelto a Primera División.

HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros de la jornada 18 de #LALIGAEASPORTS.



👉 https://t.co/WjRcqAAJ3P pic.twitter.com/rFlB8fIPkY — LALIGA (@LaLiga) December 1, 2025

Dado que los tres últimos años el equipo valenciano ha competido en LaLiga Hypermotion, esta será la primera vez que se enfrenten en LaLiga en tierras hispalenses desde la campaña 21-22. Concretamente, desde el 21 de octubre de 2021. En esa ocasión, los locales se llevaron los tres puntos en un trepidante partido que tuvo hasta ocho goles, cinco para los sevillistas y tres para los visitantes. Óliver Torres, Rafa Mir, Diego Carlos, Munir El-Haddadi y Fernando Reges marcaron para los nervionenses, mientras que José Luis Morales, por partida doble, y Gonzalo Melero hicieron lo propio para los blaugranas.