Suscríbete a
+Nervión
Última hora
Sanz, sobre las bajas de la Policía: «Las justificadas no tendrán problema, las que no, se iniciará un expediente disciplinario»

Ya se conoce el horario del Sevilla - Levante de la 18ª jornada de LaLiga

Será el primer partido de 2026 para el conjunto de Matías Almeyda

Las dudas crecen y los recursos menguan en el Sevilla de Almeyda

Joan Jordán pugna un balón con Rúben Vezo en el último Sevilla - Levante disputado en LaLiga
Joan Jordán pugna un balón con Rúben Vezo en el último Sevilla - Levante disputado en LaLiga RAúL DOBLADO

Fede Tozzo

LaLiga ha anuciado este lunes los horarios de la decimoctava jornada de la temporada 25-26, en la que el Sevilla FC se medirá al Levante UD. Andaluces y valencianos jugarán el domingo 4 de enero a las 14. ... 00 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Además, este es el encuentro en abierto de la jornada, por lo que se podrá ver de manera gratuita en DAZN. De igual manera, Movistar LaLiga también cuenta con los derechos de la retransmisión del mismo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app