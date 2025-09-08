Ya se conoce el horario del Sevilla FC - Barcelona LaLiga ha anunciado las fechas de la octava jornada, la última antes del siguiente parón liguero

LaLiga ha dado a conocer los horarios correspondientes a la octava jornada del campeonato, la última antes de la próxima pausa por los compromisos de las selecciones, en la que el Sevilla FC recibirá al Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Dicho encuentro se celebrará el domingo 5 de octubre a partir de las 16:15 horas y será emitido en Movistar.

Con la confirmación de la fecha y hora del partido ante el conjunto azulgrana, los de Matías Almeyda ya tiene el calendario definido para el próximo mes de competición, que comenzará este viernes 12 recibiendo al Elche en Nervión (21:00) en la cuarta jornada liguera.

Ocho días más tarde, el sábado 20 a las 18:30, el equipo sevillista se medirá al Alavés en Mendizorroza en un partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga; tres días después, el martes 23 a las 21:30, los de Almeyda recibirán al Villarreal en el Sánchez-Pizjuán, dentro de esa sexta jornada que se disputa entre semana.

Para la séptima, el Sevilla se desplazará a Vallecas el domingo 28 de septiembre (14:00), mientras que la octava y última de este tramo del campeonato será la anunciada ante el Barcelona, que visitará Nervión el domingo 5 de octubre.