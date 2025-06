Se confirman los nuevos entrenadores de la cantera del Sevilla FC

El Sevilla FC ya ha dado los nombres de los entrenadores que se colocarán al frente de los banquillos de las categorías inferiores. Se han realizado cambios desde el Infantil B hasta el Sevilla C, ya sea por el ascenso de entrenadores hasta categorías superiores, o bien por la marcha del club por parte de otros. El equipo más pequeño que presentará cambios será el Infantil B, que ahora quedará en manos de Gerardo Fernández, hombre de confianza del club que vuelve al puesto de primer entrenador. También el Infantil A tendrá una cara nueva en su banquillo, la de Víctor Feijoo, ex técnico del Infantil B.

En cuanto a los cadetes, tanto las categorías A y B contarán con nuevas órdenes, las que les brindarán Marco García y Julián Roales respectivamente. García se encargará del Cadete A, equipo que milita en División de Honor, mientras que Roales se hará cargo del Cadete B para jugar en Primera Andaluza.

Los tres equipos juveniles serán los que más cambios supongan, pues todos ellos tendrán entrenadores diferentes a los de la ya pasada temporada 24/25. El Juvenil C, tras completar su ascenso a Tercera Andaluza, trabajará a las órdenes de Joaquín Hidalgo. El Juvenil B, sin embargo, seguirá jugando en Liga Nacional, aunque esta vez con Fran Rubio como técnico principal, tras la marcha deMarco García rumbo al Cadete A. En División de Honor Juvenil seguirá estando el Juvenil A, equipo que estará entrenado la próxima temporada por Álex Martín, un hombre que sabe lo que es ser campeón de Andalucía tras lograrlo este curso con el Infantil A.

La joya de la corona será el cambio de técnico en el Sevilla C, segundo filial sevillista y ya en categoría Senior, equipo que quedará a los mandos de David Arteaga, ex entrenador del Cadete A. El Sevilla C seguirá militando la próxima temporada en Tercera Federación, a pesar de haber tenido una campaña complicada estando cerca de los puestos de descenso y acabando decimotercero con 41 puntos.

Estos serán todos los nuevos entrenadores que contarán con diferentes equipos de cantera, a expensas todavía de la renovación de Jesús Galván, entrenador del Sevilla Atlético, que cuenta ya desde hace días con una oferta de renovación sobre la mesa tras completar una temporada sensacional siendo un equipo recién ascendido en Primera Federación.

Más temas:

Sevilla FC