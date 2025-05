Aplausos en lugar de abucheos a la llegada del equipo al estadio: «Vamos mi Sevilla FC»

Han sido numerosas las ocasiones en la que la afición se ha organizado en las previas de los partidos de casa para protestar a las puertas del Ramón Sánchez-Pizjuán este año. No obstante, este primer domingo de mayo la cita tenía una meta bien diferente. Joaquín Caparrós pidió apoyo a los suyos para este trascendental Sevilla - Leganés y la afición ha recogido el guante, aunque de forma menos numerosa de lo que se esperaba.

Biris Norte citó a los hinchas sevillistas a partir de las 14.00 horas en los aledaños de Gol Norte para organizarse y realizar un cortejo que acompañe al autobús del equipo del hotel Los Lebreros hasta la entrada del estadio. Si bien fueron muchos los que acudieron a esta cita, el llamamiento tuvo menos éxito de lo esperado y el recibimiento quedó algo destemplado. Y es que la temporada se está haciendo demasiado larga y amarga.

No obstante, los cánticos de este domingo dejaron de pedir la dimisión de la directiva, aunque al salir del autobús alguno recibió algún pito, y se centraron en inyectar ánimos a sus jugadores, que se juegan tres puntos trascendentales en esta jornada 34 de LaLiga. Es una tregua, no es el fin de la guerra. La afición tiene muy presente todo lo que se está haciendo mal en el seno de su club, pero también es consciente de que los suyos necesitan volver a sentir el Sánchez-Pizjuán como un lugar seguro y no como territorio hostil.

De esta forma, cientos de sevillistas se pusieron sus camisetas de gala y recibieron con aplausos a sus jugadores. Si hace no tantos años los partidos de mayo eran celebraciones europeas, ahora reconocen que la pelea se centra en no ver peligrar la permanencia. Sea como fuere, el sevillismo no quiere dejar sólo a su equipo en estos duros momentos y así lo han demostrado este domingo con sus arengas y bengalas. Nervión debe ser un infierno, para los ajenos y no para los propios. Manos a la obra. Ahora le toca a los jugadores cumplir con su parte.