El compromiso de los jugadores del Sevilla que están en la puerta de salida

El Sevilla cerró su salvación matemática el pasado martes contra Las Palmas, en un partido dramático en el Sánchez-Pizjuán. Realmente, las cuentas estuvieron completas con la derrota del Leganés en Villarreal. Aquel partido fue de enorme sufrimiento. Caparrós tiró de todo lo que tenía, incluso forzando la recuperación de jugadores importantes y que no estaban en plenitud física. Entre ellos se encontraban justamente los tres centrocampistas que pensaba alinear: Sow, Saúl y Sambi Lokonga. Todos estaban tocados. Salían de lesión o estaban a punto de entrar en la enfermería. La cuestión es que todos participaron, con las posibles secuelas de jugar. Sobre todo el suizo, quien arrastra unas molestias dolorosas en el Aquiles y quien también salió ante el Real Madrid, realizando un tremendo esfuerzo con dos menos muchos minutos, pese a que él mismo reconoce que el futuro de muchos está en el aire.

«Como siempre es un mercado verano con mucho movimiento. Creo que cada jugador no está seguro de su futuro porque no hemos jugado bien esta temporada», decía el internacional helvético. Sow fue una de las primeras apuestas de Víctor Orta y su rendimiento siempre ha estado lejos de lo que se esperaba de él, pese a completar una mejor temporada que su primer año. Su compromiso ha sido indudable hasta la fecha, jugando en muchos momentos con un evidente dolor y parando sólo cuando ya no podía más. Otro jugador que tuvo que infiltrarse para poder competir contra Las Palmas fue Sambi Lokonga, quien salía justamente de lesión y aún no estaba recuperado del todo.

El belga, cedido por el Arsenal, no continuará en el Sevilla y quería dejar al menos el deber cumplido de colaborar por amarrar una permanencia que se había puesto cuesta arriba por culpa de una dinámica terrible en la segunda puerta. Quien tiene su futuro en el aire es Saúl. Ya informaba ABC de Sevilla que tanto club como jugador pueden romper su vinculación este mismo verano. El ex del Atlético también pidió ser infiltrado para ayudar hace una semana, en el duelo crucial del campeonato. Fue despedido entre pitos. Sus horas, probablemente, estén contadas. Como la de muchos de sus compañeros, aunque ninguno quiso perderse y ayudar en la salvación del equipo. Un último gesto por el Sevilla.