El 'comodín' Juanlu, otra vez perdido y sin Norte

Dentro de la tónica negativa del Sevilla FC, con nombres propios claros en los errores de los goles, siendo el actor principal el entrenador Matías Almeyda por su insistencia en un grupo de jugadores cuyo currículum como sevillistas da miedo, aparecen a su ... vez otros secundarios que tampoco están teniendo fortuna. Si Isaac Romero lleva semanas siendo la imagen de la impotencia porque apenas está apareciendo en zonas de remate o con influencia en el juego, su compañero en ataque, el también canterano Juanlu Sánchez, tampoco está teniendo fortuna ni en el juego ni tampoco en el remate a portería. El de Montequinto vuelve a alejarse de ese lateral derecho al que supuestamente estaba predestinado para jugar en otras posiciones que requieren unas cualidades distintas y donde cada partido que pasa es un poco menos influyente y destacado. Está entrando el jugador en una fase de habitual hombre que pasa desapercibido, siendo peligroso para su progresión y trayectoria.

Mirando los números de Juanlu, es cierto que desde que dio el salto al primer equipo ha sido habitual comodín de los entrenadores. Hay profesionales que viven con ese cartel y triunfan desde cualquiera de las posiciones a las que se habitúan. En el caso del '16' es incluso sangrante, ya que le conceden unas pequeñas opciones u oportunidades como lateral e incluso carrilero, para sacarlo de zona y que se enfrente a la dificultad de atacar ante defensores experimentados en el arte de robar el balón, con pocos espacios para su larga zancada, que no explosividad, lo que se demanda dentro del regate en corto.

Según los datos de transfermarkt, de los 84 partidos que ha disputado Juanlu con el Sevilla FC, poco más de la mitad fueron como lateral derecho, moviéndose como extremo por la misma banda, interior o mediapunta en un esquema de tres centrocampistas (con García Pimienta sobre todo), llegando incluso a ser extremo izquierdo. Nunca ha alzado la voz con alguno de esos entrenadores, dejando claro que su labor es la de trabajar como una hormiga por el bien del equipo. Ni siquiera cuando se cerró la puerta para su traspaso al Nápoles. Calla y trabaja, aunque dé la sensación de ser más conformista que guerrero, con lo que esto puede influir en su carrera.

No es que Almeyda, poco amigo de experimentos, le esté colocando en una posición desconocida para el sevillano, porque ha actuado ahí en momentos importantes de su corta trayectoria, como en los Juegos de París. Sin embargo, la élite le está demostrando que su envergadura y larga zancada están diseñadas para largos recorridos. Su mejor partido este curso fue ante el Villarreal, cuando sí tuvo la posibilidad de partir realmente desde su portería por la banda derecha. Para zonas ofensivas, tanto Alfon como Ejuke tienen más que ofrecer. Decisiones de entrenador. Primero, por el bien del equipo. Después, por sacar lo mejor de cada futbolista, estando claro que en el extremo rara vez se podrá ver la mejor versión de Juanlu.