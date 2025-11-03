Suscríbete a
El 'comodín' Juanlu, otra vez perdido y sin Norte

El canterano arranca otra temporada donde juega fuera de su posición natural, dejando malas sensaciones competitivas en partidos de alto voltaje

Mimos para Azpilicueta, a la espera de su evolución para jugar ante Osasuna

Juanlu Sánchez trata de alcanzar un balón en su partido con el Atlético de Madrid
Juanlu Sánchez trata de alcanzar un balón en su partido con el Atlético de Madrid efe

A. FDEZ.

Dentro de la tónica negativa del Sevilla FC, con nombres propios claros en los errores de los goles, siendo el actor principal el entrenador Matías Almeyda por su insistencia en un grupo de jugadores cuyo currículum como sevillistas da miedo, aparecen a su ... vez otros secundarios que tampoco están teniendo fortuna. Si Isaac Romero lleva semanas siendo la imagen de la impotencia porque apenas está apareciendo en zonas de remate o con influencia en el juego, su compañero en ataque, el también canterano Juanlu Sánchez, tampoco está teniendo fortuna ni en el juego ni tampoco en el remate a portería. El de Montequinto vuelve a alejarse de ese lateral derecho al que supuestamente estaba predestinado para jugar en otras posiciones que requieren unas cualidades distintas y donde cada partido que pasa es un poco menos influyente y destacado. Está entrando el jugador en una fase de habitual hombre que pasa desapercibido, siendo peligroso para su progresión y trayectoria.

