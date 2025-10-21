Suscríbete a
La columna vertebral del Sevilla de Almeyda está al límite

Con Azpilicueta y Batista Mendy fuera de combate, Almeyda trata de dosificar al veterano Alexis

Los tres fichajes se han vuelto imprescindibles en el esquema del entrenador, jugando todos los partidos desde que fueron inscritos

Las alternativas de Almeyda para suplir a Azpilicueta en el eje de la zaga del Sevilla FC

Batista Mendy, César Azpilicueta y Alexis Sánchez
Fran Montes de Oca

El Sevilla, tras reafirmarse de la mejor manera posible en el proyecto de Almeyda con una memorable goleada sobre el Barcelona (4-1), cayó inesperadamente en su estadio ante un Mallorca que se presentaba como colista (1-3). Un batacazo que ... responde a muchas lecturas, la mayoría de ellas vinculadas a los fallos propios y desajustes defensivos que propiciaron la súbita remontada de los bermellones en la segunda parte, pero que coincidió también con la salida forzada del equipo, nada más arrancar ese choque, de uno de los grandes pilares del Sevilla de Matías Almeyda. La lesión de Azpilicueta en el primer minuto obligó al entrenador a reconfigurar su plan de partido, optando por el canterano Ramón Martínez como sustituto del navarro en el eje de la zaga junto a Marcao. El equipo respondió e incluso se adelantó en el marcador con el tanto de Rubén Vargas, pero a la hora de juego saltaron por los aires todas las costuras defensivas y el Mallorca volteó el marcador en apenas diez minutos con tres goles.

