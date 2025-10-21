La columna vertebral del Sevilla de Almeyda está al límite

El Sevilla, tras reafirmarse de la mejor manera posible en el proyecto de Almeyda con una memorable goleada sobre el Barcelona (4-1), cayó inesperadamente en su estadio ante un Mallorca que se presentaba como colista (1-3). Un batacazo que ... responde a muchas lecturas, la mayoría de ellas vinculadas a los fallos propios y desajustes defensivos que propiciaron la súbita remontada de los bermellones en la segunda parte, pero que coincidió también con la salida forzada del equipo, nada más arrancar ese choque, de uno de los grandes pilares del Sevilla de Matías Almeyda. La lesión de Azpilicueta en el primer minuto obligó al entrenador a reconfigurar su plan de partido, optando por el canterano Ramón Martínez como sustituto del navarro en el eje de la zaga junto a Marcao. El equipo respondió e incluso se adelantó en el marcador con el tanto de Rubén Vargas, pero a la hora de juego saltaron por los aires todas las costuras defensivas y el Mallorca volteó el marcador en apenas diez minutos con tres goles.

Que la zaga del Sevilla podía sufrir más de lo deseado sin Azpilicueta era algo que se podía temer de antemano. Y así ocurrió. Sin el ex del Atlético de Madrid y el Chelsea en el equipo, los nervionenses acabaron por volatilizar su solidez defensiva, entrando en un caos generalizado producto de los errores propios y los nervios. Azpilicueta aporta orden, jerarquía, esa experiencia necesaria para un equipo en construcción como el sevillista en una línea determinante. Pero sus aductores han dicho basta y tendrá que parar 2-3 semanas. Almeyda se queda sin el valor añadido que le daba el veterano zaguero de 36 años, pieza esencial en su esquema. Desde que aterrizó al cierre del mercado, ha sido titular en todos los partidos ante el Elche, Alavés, Villarreal, Rayo Vallecano, FC Barcelona y Mallorca, donde se lesionó.

La ausencia del defensor internacional deja tocada una columna vertebral en la que se encienden otras alarmas. En el centro del campo, otro futbolista insustituible para el entrenador como Batista Mendy lo está jugando todo igualmente y su cuerpo ha dicho basta. Y es que el club confirmó anoche que el jugador tiene una lesión calcada a la de su compañero navarro. Un problema para Almeyda que no tiene, por ahora, un recambio a su altura. Ni Gudelj ni Manu Bueno están siendo alternativas para el francés, a la espera de lo que pueda sumar un Joan Jordán que sigue inédito en lo que va de curso tras su operación de hernia discal. Mendy ha estado altamente exigido, conformando un partido tras otro el doble pivote junto a Agoumé. A Sow el entrenador lo ve más como un volante de apoyo o actuando en tres cuartos, algo más adelantado.

Mendy, sin descanso

El caso es que el centrocampista cedido por el Trabzonspor, como le ocurre a su compañero Azpilicueta, no tiene respiro desde que llegó. Fue inscrito y debutó, como el navarro, directamente de titular en el partido de la jornada 4 ante el Elche. A partir de ese momento, el galo jugó siempre y formando en el equipo inicial, salvo el día del Villarreal en el que Almeyda apostó por una rotación masiva que no funcionó (derrota por 1-2). Mendy, que partió desde el banquillo, terminó en cualquier caso siendo requerido por Almeyda y disputando los últimos 20 minutos del duelo ante los castellonenses. En definitiva, de los seis encuentros que podía jugar el pivote ha jugado los seis, hasta que, ante el Mallorca, ha caído lesionado y, ahora, no podrá estar disponible hasta dentro de dos o tres semanas si todo va bien.

No menos cuidados hay desde el cuerpo técnico hacia la tercera pata fundamental del banco sevillista, en este caso de la vertiente ofensiva. Los mimos hacia Alexis Sánchez, de 36 años como Azpilicueta, son continuos desde su integración en el plantel blanquirrojo a fin de que la estrella chilena pueda aportar su factor diferencial en el ataque e indiscutible calidad durante toda la temporada. No hay ningún jugador como él en la plantilla. Le ha bastado apenas un cuarto de campeonato para demostrar que su nivel sigue muy vigente y que pese al DNI mantiene la capacidad para decidir partidos con este Sevilla. Almeyda lo pondría siempre. Y de titular. Pero es consciente de que debe atender a un equilibrio con los minutos del atacante chileno para aminorar riesgos de lesión.

Sevilla 1-3 Mallorca «Hay una realidad, jugábamos sin César (Azpilicueta) y sin Alexis, y son dos muchachos que dan esa jerarquía y esa tranquilidad, ese manejo de tiempo en la cancha, y se notó» Matías Almeyda Entrenador del Sevilla FC

El pasado sábado ante el Mallorca, sin ir más lejos, el equipo echó en falta su titularidad. Esa clarividencia ofensiva del 'Niño Maravilla' le habría venido de perlas al Sevilla para ensanchar su ventaja mínima en el marcador antes de la reacción de los visitantes en un duelo en el que el conjunto hispalense no supo aprovechar sus ocasiones para haber matado el partido. Sólo pudo saltar al campo cuando el equipo ya estaba descompuesto, en pleno aluvión mallorquinista. Al terminar el encuentro, Almeyda explicó por qué el chileno no jugó de inicio. «Alexis ayer tuvo un problemita en un nervio y estuvimos obligados a modificar ahí», concretó el técnico, quien incidió en el impacto negativo de no haber podido encarar el choque desde el principio con sus dos estandartes veteranos: «Hay una realidad, jugábamos sin César (Azpilicueta) y sin Alexis, y son dos muchachos que dan esa jerarquía y esa tranquilidad, ese manejo de tiempo en la cancha, y se notó. No pudimos mantener lo que iniciamos», lamentaba el entrenador del Sevilla en la rueda de prensa postpartido.

Alexis, al igual que los otros fichajes Azpilicueta y Mendy, ha jugado todos los partidos del Sevilla desde que fue inscrito para debutar en la jornada 4. En tres de ellos fue titular y se saldaron con victorias sevillistas, 1-2 en el campo del Alavés, 0-1 en Vallecas y el 4-1 sobre su exequipo, el FC Barcelona. El chileno, además, ha colaborado directamente con goles en los triunfos de Vitoria y contra el Barça, y con una espectacular asistencia de tacón a Peque que sirvió para puntuar ante el Elche (2-2).