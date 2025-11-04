Suscríbete a
Colocan a una gran promesa argentina en la agenda de Cordón para el Sevilla

El director deportivo del Sevilla estuvo recientemente en Argentina para ver fútbol en directo y ahora relacionan al club nervionense con Milton Delgado

Antonio Cordón ya mira a enero: viaje a Argentina y ocho partidos en tres días

Milton Delgado, en un partido con Boca Juniors
Nacho Pérez

Antonio Cordón sigue estudiando de qué manera reforzar al equipo ya no sólo en enero, si no en el próximo verano. El director deportivo peina distintos mercados para encontrar soluciones que, a la vez que mejoren el nivel de la plantilla de Matías Almeyda, ... también puedan revalorizarse con el tiempo generando beneficios en el futuro a un club necesitado de alegrías en lo económico y en lo deportivo. Cordón sabe que Argentina es un magnífico caladero de talento y por ello se desplazo hacia ese país durante el último parón liguero. Ahora, relacionan al Sevilla con una de las grandes promesas del fútbol argentino.

