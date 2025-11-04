Colocan a una gran promesa argentina en la agenda de Cordón para el Sevilla

Antonio Cordón sigue estudiando de qué manera reforzar al equipo ya no sólo en enero, si no en el próximo verano. El director deportivo peina distintos mercados para encontrar soluciones que, a la vez que mejoren el nivel de la plantilla de Matías Almeyda, ... también puedan revalorizarse con el tiempo generando beneficios en el futuro a un club necesitado de alegrías en lo económico y en lo deportivo. Cordón sabe que Argentina es un magnífico caladero de talento y por ello se desplazo hacia ese país durante el último parón liguero. Ahora, relacionan al Sevilla con una de las grandes promesas del fútbol argentino.

Se trata de Milton Delgado, futbolista de Boca Juniors que ha sido colocado en la agenda del director deportivo sevillista por parte de medios de comunicación argentinos. No lo pudo ver Cordón en directo en la ocasión anteriormente mencionada ya que no presenció ningún partido del equipo xeneize y además Delgado estaba en Chile disputando el Mundial sub 20, pero sí que dejó claro en aquel viaje que tiene en cuenta todo lo que se cuece en el fútbol argentino.

Milton Delgado, de 20 años, ya es más que una promesa del fútbol argentino, y es que ha jugado hasta 36 partidos con Boca Juniors. Además, durante el reciente Mundial sub 20, el futbolista fue reconocido como uno de los mejores del torneo recibiendo el Balón de Bronce. Durante el campeonato fue un imprescindible para el seleccionador argentino que lo tuvo sobre el campo durante todos los minutos y el futbolista aportó dos asistencias.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, quiere renovar a Milton Delgado. El joven futbolista acaba contrato en 2028, pero son conscientes en el equipo xeneize de que el futbolista despierta interés en Europa y no quieren lamentar haberlo vendido a un precio inferior al deseado. No es el Sevilla el único club europeo interesado y tendrá que jugar sus armas si realmente quiere incorporarlo, ya que otros clubes con mejores perspectivas económicas como el Chelsea, el Benfica o el Oporto también están tras la pista de Milton Delgado.