Claves de un duelo al que nadie quiere llamar 'final': Sevilla versus Osasuna

Duelo de necesitados en Nervión. El Sevilla recibe al Osasuna ante su público en un partido sin miramientos, con tres puntos de por medio que se antojan cruciales en uno y otro bando para ahuyentar canguelos clasificatorios, pero también como contrafuerte y estímulo ... de una confianza que se agrieta demasiado pronto. Si bien al Sevilla de Almeyda se le adivinan ciertos arrestos y alma propia (no es moco de pavo), los números son tan malos o peores que los del año pasado y el anterior.

«Acá estoy por amor, no por cumplir un contrato. Hay entrenadores que no quisieron venir, y entre los que querían, estaba yo. Quiero ser el entrenador del Sevilla durante mucho tiempo y para eso hay que ganar», ha afirmado con rotundidad el técnico nervionense antes de medirse a Osasuna.

Sobre entrenador y vestuario han caído como una losa las tres últimas derrotas consecutivas que lo han empañado todo, amén de lesiones importantes y, por qué no decirlo, alguna decisión arbitral de esas que sólo se perpetran sobre el enclenque. Y el Sevilla ahora lo es. Este sábado es el día indicado, sin excusas, para virar las penurias: llega al Ramón Sánchez-Pizjuán el peor visitante de la categoría, un Osasuna que sólo ha sido capaz de sumar un punto en seis desplazamientos ligueros, el conseguido a principios de esta semana en el Carlos Tartiere ante el convulso Oviedo (0-0).

Un Osasuna que lleva más de un mes sin ganar un partido de liga (2-1 sobre el Getafe el 3 de octubre) y que además viene sin su gran puntal y amenaza, el lesionado Ante Budimir. El Sevilla se libra del croata, jugador determinante en el esquema ofensivo de Alessio Lisci. Con cuatro goles en su haber, el delantero ha firmado el 44 por ciento de los tantos del conjunto rojillo en lo que va de campaña. Como diría un hincha al uso, 'es medio equipo'. Probablemente, si a cualquier aficionado sevillista le preguntaran a qué rival de Primera prefiere enfrentarse ahora en Nervión, respondería que a este Osasuna.

Eso sí, los de Almeyda están para elegir bien poquito y tirar menos cohetes. Una nueva derrota sería catastrófica y pondría a los navarros por delante en la tabla, acercando el averno del descenso de manera peligrosa. Almeyda ha concienciado a los suyos de la trascendencia y dificultad del choque. Nadie quiere llamarlo 'final', pero casi lo es, por muchos matices; subyace entre ellos el de rivales directos.

Si el Osasuna se presenta como un visitante quebradizo, el Sevilla es el segundo peor local de LaLiga, con cuatro puntos en cinco partidos disputados en el Sánchez-Pizjuán, igualado al recién ascendido Oviedo y sólo empeorado por el también regresado a la máxima categoría Levante (un punto). Nervión sigue esperando el despertar. Anhela sus signos de fortín extraviados. El Sevilla sólo ha ganado dos partidos en su estadio en todo lo que va de 2025. Parece el momento indicado de agarrar el tercero. Si no, ¿cuándo va a ser?