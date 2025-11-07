Suscríbete a
+Nervión

Claves de un duelo al que nadie quiere llamar 'final': Sevilla versus Osasuna

Almeyda profesa su amor al Sevilla tras tres derrotas consecutivas. Nervión sigue esperando su despertar en 2025: el segundo peor local de LaLiga recibe al peor visitante. Más que tres puntos en juego para el argentino y los de Lisci

Akor Adams, única e incierta alternativa del Sevilla FC para el gol

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC
Matías Almeyda, entrenador del Sevilla FC EFE/ Fernando Villar
Fran Montes de Oca

Fran Montes de Oca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Duelo de necesitados en Nervión. El Sevilla recibe al Osasuna ante su público en un partido sin miramientos, con tres puntos de por medio que se antojan cruciales en uno y otro bando para ahuyentar canguelos clasificatorios, pero también como contrafuerte y estímulo ... de una confianza que se agrieta demasiado pronto. Si bien al Sevilla de Almeyda se le adivinan ciertos arrestos y alma propia (no es moco de pavo), los números son tan malos o peores que los del año pasado y el anterior.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app