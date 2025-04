Claudio Giráldez saca la cara por Alfon: «Tiene derecho a decidir sobre su vida»

El Sevilla FC tiene cerrado el fichaje de Alfon González para la próxima temporada. Tal y como avanzó este medio, el extremo del Celta de Vigo no renovará con su actual equipo y recalará en la capital hispalense a final de curso. Un movimiento rápido de la dirección deportiva sevillista, que por el momento no le ha penalizado al jugador esta jornada, puesto que Claudio Giráldez ha decidido incluirlo en la convocatoria para su visita a Son Moix.

El técnico del Celta no ha dudado en hablar del asunto en rueda de prensa y ha protegido a su jugador: «Hay muchas opiniones. Todo el mundo tiene su idea, su información. Si doy mi opinión, decepcionado con cómo se ha generado todo esto esta semana. No hace ningún favor al Celta, al celtismo… Creo que simplemente nos divide»

«Me parece que nos gusta en la sociedad buscar culpables, héroes. Yo no soy así. Si a la gente le gusta buscar un culpable... El único que no es culpable esta semana de todo lo que ha pasado es Alfon. Eso es lo que yo creo. Es un futbolista que te puede gustar más o menos pero es un chaval espectacular. Creo que su implicación está fuera de toda duda. Profesional espectacular, se cuida, buen chaval. A mí jamás me ha fallado ni me ha mentido. Creo que no ha mentido en nada», ha añadido.

Giráldez ha sido el responsable de darle un hueco al jugador en el primer equipo y el jugador le ha respondido con un buen rendimiento: «Es un jugador con contrato y que a mí me muestra todos los días que quiere jugar, que quiere que el equipo gane».

Cuestionado por la decisión de Alfon de marcharse al Sevilla FC, el técnico ha sido claro: «No sé por qué se ha generado toda esta situación. Es verdad que a veces nos sentimos un poco dueños de los jugadores o de las personas. Cada uno tiene la libertad de decidir sobre su vida. Que a mí me conste es jugador del Celta a día de hoy, no tiene firmado nada con ningún otro equipo. No sé por qué yo tengo que actuar con Alfon de una manera distinta a cómo actué hasta ahora«.

Eso sí, Giráldez no ha querido mencionar al Sevilla en ningún momento: «Hablé con él esta semana varias veces. No tengo constancia de todo eso que se informa. Yo entiendo que llegar a un año de final de contrato con un jugador es un riesgo. Es un riesgo que corre el club y el jugador. Ambas partes».

Cuestionado por los tiempos del Celta a la hora de ofrecerle una renovación al jugador, Giráldez no ha querido mojarse: «El club tiene derecho a ofertar y ofrecer en el momento que quiera lo que quiera y el jugador tiene derecho a decidir sobre su vida lo que quiera porque para eso está su último año de contrato. Lo que quiero yo lo puedo decir, lo tengo claro. Quería que estuviese este año. Él esperó todo el verano medio a prueba para ver si se quedaba aquí o no, rechazando ofertas de otros equipos. Creo que ha demostrado su nivel. Si yo podía tener alguna duda, en la jornada tres se acabaron las dudas sobre él«.

Eso sí, ha dejado claro que le gustaría que Alfon continuase en su equipo el año que viene: «Tengo claro que me gustaría que estuviese el año que viene aquí y ojalá esté el año que viene aquí. Eso es lo que yo pienso. A partir de eso hay unos momentos, unos timings, unas situaciones que tienen que ver no solo con Alfon, sino con la situación económica del club, con las licencias, con cosas. Es libre de actuar cada uno de una forma o de otra. Lo que me parece mal es el odio generado hacia unos y hacia otros. Esa división generada».