Cisqui avisa al Sevilla: «No vamos a venirnos atrás, vamos a ir a por el partido desde el primer minuto»

El entrenador del Extremadura reconoce que tiene preparado un «once que le puede meter mano al Sevilla»

Akor y Ejuke podrán jugar ante el Oviedo tras fijar la FIFA el periodo de cesión para la Copa África a partir del 15 de diciembre

Cisqui, entrenador del CD Extremadura, dando instrucciones técnicas durante un partido
Cisqui, entrenador del CD Extremadura, dando instrucciones técnicas durante un partido @CDExT1924

Fede Tozzo

Francisco Javier Diosdado 'Cisqui', entrenador del CD Extremadura, ha atendido este miércoles a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Sevilla en la segunda ronda de la Copa del Rey 25-26 ... . El técnico extremeño ha reconocido que el pueblo está disfrutando de la situación, pero que ellos van «a trabajar, a sufrir, a pelear lo máximo y lo mejor de cada uno para intentar ganar ese partido».

