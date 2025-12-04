Cisqui avisa al Sevilla: «No vamos a venirnos atrás, vamos a ir a por el partido desde el primer minuto»

Francisco Javier Diosdado 'Cisqui', entrenador del CD Extremadura, ha atendido este miércoles a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Sevilla en la segunda ronda de la Copa del Rey 25-26 ... . El técnico extremeño ha reconocido que el pueblo está disfrutando de la situación, pero que ellos van «a trabajar, a sufrir, a pelear lo máximo y lo mejor de cada uno para intentar ganar ese partido».

Respecto a cuáles son las sensaciones que tienen dentro del equipo a poco más de 24 horas de disputar el partido, Cisqui fue categórico, estableciendo una diferencia entre la afición y los integrantes de la plantilla: «Ahora sí se palpa que nos vamos a enfrentar a un súper equipo. No es fácil que un equipo de Segunda Federación juegue contra un Primera División, y yo le he dicho a ellos (sus jugadores) que algo bueno han hecho para llegar a este momento. Quiero decir la palabra 'disfrutar', pero más bien para la afición, tanto del Sevilla como la de Extremadura, porque nosotros no podemos disfrutar en este partido. Lo que tenemos que hacer es sufrir, trabajar y agotar todos los medios nuestros para poder ganar el partido, eso es lo que pienso realmente».

El técnico extremeño también confesó que tiene fe plena en su plantilla. «Se lo he dicho (a sus jugadores), tengo una confianza tremenda en todos ellos, en nuestra propuesta, en coger todas las posibilidades reales, el porcentaje de éxito que tengamos y agotarlo al máximo, pero sobre todo desde esa confianza que hablo. Que sean valientes, que sean atrevidos, y lo palpo, lo palpo en sus ojos que va a ser un partido súper atractivo, porque vamos a ir desde el primer minuto a intentar ganarle el partido, con las consecuencias que lleva enfrentarte a un Primera División. Creo que para la afición va a ser un muy buen espectáculo, porque nosotros no vamos a venirnos atrás, vamos a ir a por el partido desde el primer minuto», manifestó.

De igual manera, el propio entrenador del conjunto almendralejense ha querido compartir su visión acerca de la ilusión que se está viviendo en el pueblo: «Previamente al partido, ha habido unos días en Almendralejo impresionantes, lo he vivido en mis propias carnes. Allí donde ibas se hablaba del partido del Sevilla, nosotros tenemos que apartarlo porque la liga no paraba, pero estoy de acuerdo en que eso sí lo hemos saboreado. A mí me han parado en el supermercado, en cualquier sitio de Almendralejo para decirme lo bonito que es jugar contra un Sevilla. Claro que es bonito, no está al alcance de cualquiera enfrentarte a un Primera División. Nosotros no podemos salir con la mentalidad de cambiar las camisetas. Hay que estar concentrado, que creer, que proponer, tanto ofensivamente como defensivamente, y eso va a ser un esfuerzo tremendo, tenemos que doblegarnos en ayudas, defensivamente hablando. Y eso es lo que quería transmitir aquí. Nosotros una vez empiece el partido ya no vamos a disfrutar, vamos a trabajar, a sufrir, a pelear lo máximo y lo mejor de cada uno para intentar ganar ese partido».

Preguntado por si ha trabajado con sus jugadores los puntos débiles del cuadro nervionense, Cisqui respondió sin tapujos. «No, la verdad es que no he estudiado debilidades, lo que les he metido en la cabeza es que es un equipo de Primera División y de los buenos, ahora está en momentos malos. Les he concienciado sobre que va a ser un partido muy difícil, con mucha intensidad, donde tenemos que ganar muchos duelos, donde tenemos que llevarlo a nuestro terreno, donde les tenemos que hacer pensar defensivamente, que es la única manera. No podemos salir a defender. Si nosotros somos capaces de tener ese atrevimiento, esa valentía y esa posesión y hacerles pensar defensivamente, ahí es donde estaremos empezando a ganar el partido. En el momento en que no seamos capaces de sacar esa valentía, ahí empezaremos a perder el partido y no tener opciones. Pero como creo fielmente en todos los futbolistas, sé que desde el primer momento van a salir con una confianza tremenda», aseveró.

Tres serán las ausencias que tendrá el Extremadura para enfrentarse al Sevilla: «Bueno, Frodo no lo vamos a recuperar. Ni a Frodo, ni a Álvaro, ni a Carlos Cordero, son las únicas tres bajas que tenemos».

Cuestionado por cómo está viviendo él esta cita, después de tantos años al servicio de la entidad, Cisqui quiso reivindicarse. «Días atrás hice una reflexión sobre mí. Yo creo que ha sido la perseverancia en el mundo del entrenador. Llevo 30 años ininterrumpidos entrenando. He tenido la gran suerte de entrenar a los tres Extremadura, dos ya que han desaparecido, y me siento un privilegiado. Creo que ha sido la perseverancia de seguir, porque me apasiona y me gusta tanto este mundo, que me ha dado igual entrenar en cualquier categoría. Así que lo único que puedo decir es que me siento un privilegiado. Estoy trabajando al máximo para intentar mantener este puesto. Entrenar en tu ciudad, donde te has creado futbolísticamente como futbolista, como entrenador... ¿Qué más puedo decir?», expresó.

Del mismo modo, afirmó que este es el partido más especial de su carrera deportiva: «Evidentemente, porque nunca me he enfrentado a un Primera División. La ronda anterior nos enfrentamos a un Segunda División como fue Las Palmas y ahora me sigo sintiendo un privilegiado. ¿Cuántos entrenadores hay en el mundo? No todos pueden decir que se han enfrentado a un Primera División. Esto es algo bonito e ilusionante».

Como era previsible, el técnico extremeño no quiso desvelar cuál será la alineación que saltará mañana al terreno de juego: «Sí lo tengo claro (el once), pero obviamente no lo puedo decir por respeto. Son ellos (sus jugadores) los que se enterarán previamente al partido, pero sí, ya tengo preparado el once que creo que le puede meter mano al Sevilla».