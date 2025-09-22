César Soto Grado, árbitro designado para el Sevilla - Villarreal

El Comité Técnico de Árbitros ha asignado a César Soto Grado como árbitro principal para dirigir el encuentro de este martes entre Sevilla y Villarreal, correspondiente a la sexta jornada de Primera División. En la sala VOR estará Valentín Pizarro Gómez, del Comité Madrileño.

Para el colegiado César Soto Grado será su tercer partido como árbitro principal en esta temporada, tras dirigir el Atlético de Madrid - Elche de la jornada dos y el Osasuna - Rayo Vallecano de la jornada cuatro.

El colegiado del Comité Riojano, con 122 partidos arbitrados en Primera División, regresa al Sánchez Pizjuán tras el Sevilla - Atlético de Madrid (1-2) de la jornada 30 del curso pasado. En dicho campeonato, César Soto Grado también arbitró al conjunto hispalense en otra ocasión, en el encuentro que enfrentaba al Athletic Club y al Sevilla (1-1), correspondiente a la octava jornada liguera.

En general, el colegiado nacido en Candeleda (Ávila) le ha dirigido, entre LaLiga de Primera división y la Copa del Rey, un total de 16 partidos al Sevilla FC, con unos datos favorables, ya que 7 encuentros finalizaron con victoria blanquirroja, 6 en empate y sólo 3 acabaron en derrota.

