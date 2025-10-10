Suscríbete a
+Nervión

César Cadaval reconoce haber hablado con Felipe González en 1995 para rescatar al Sevilla FC

El miembro de Los Morancos ha reconocido los hechos en una entrevista en el programa 'El Cubo' de Sevilla FC+

La deuda pendiente del Barcelona con el Sevilla por Koundé

César Cadaval, durante su entrevista en el programa 'El Cubo' de Sevilla FC+
César Cadaval, durante su entrevista en el programa 'El Cubo' de Sevilla FC+ @Rarrochar

Fede Tozzo

Uno de los momentos más tensos de la historia del Sevilla FC se vivió en el verano de 1995. Los de Nervión venían de firmar un quinto puesto en Liga, su mejor posición en la tabla clasificatoria desde el año 1983. En esas, ... el 1 de agosto, la Liga de Fútbol Profesional sancionó a los sevillistas con un descenso administrativo a Segunda B por no acreditar un aval por valor de 85 millones de pesetas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app