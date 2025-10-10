César Cadaval reconoce haber hablado con Felipe González en 1995 para rescatar al Sevilla FC

Uno de los momentos más tensos de la historia del Sevilla FC se vivió en el verano de 1995. Los de Nervión venían de firmar un quinto puesto en Liga, su mejor posición en la tabla clasificatoria desde el año 1983. En esas, ... el 1 de agosto, la Liga de Fútbol Profesional sancionó a los sevillistas con un descenso administrativo a Segunda B por no acreditar un aval por valor de 85 millones de pesetas.

Los sevillistas tomaron las calles para manifestarse contra la decisión tomada, y tras un par de semanas de tira y afloja, consiguieron que la LFP reconociera su aval y les permitiera continuar en el fútbol profesional. César Cadaval, miembro del grupo humorístico Los Morancos, ha contado en el programa 'El Cubo' de Sevilla FC+ que él puso su pequeño granito de arena para salvar a la entidad hispalense.

Cadaval comenzó contando la anécdota reconociendo que en muy pocas ocasiones lo había hecho público: «Voy a contar una historia que la ha contado muy pocas veces, quizá casi nunca. Cuando nosotros tuvimos uno de los disgustos grandes y bajamos a Segunda B, yo estaba en Rota, en Cádiz, y me llamó José María (Del Nido Benavente, entonces vicepresidente del Sevilla) y me dijo: 'Tienes que hablar con Felipe González porque el Sevilla se va a Segunda B y transmitirle que eso no puede ser, que se va a formar en la ciudad un pitote'. De hecho se formó», reconoció el humorista sevillano.

La historia continuaba con César Cadaval llegando a la residencia veraniega del por aquel entonces presidente del Gobierno: «Él estaba en Doñana, en el Coto. Crucé con la barcaza. Llamé a la mujer, a Carmen Romero, y le dije que iba para allá, que tenía que decirle a Felipe una cosa. Estaba entonces Cortés Elvira en Deportes (Rafael Cortés Elvira, Secretario de Estado de Deportes entre 1993 y 1996). Me fui para allá, hablé con Felipe. Yo tenía muy buen rollo con él, los artistas tenían muy buen rollo con él. Había ido a verlo alguna que otra vez y eso fue para pedirle un favor».

El humorista y cantante prosiguió con la petición que le hizo, la respuesta del presidente y la complicidad de su mujer: «Yo tenía mucha confianza con Felipe y le dije: 'Vengo para decirte que tienes que llames a Cortés Elvira, por favor, que el Sevilla no puede bajar a Segunda B'. Y él me dijo: 'Vamos a hacer lo que podamos'. Y Carmen, que es una fenómena, me dice: 'Tú tranquilo, que yo después le doy otro toquecito'. Cuando tu mujer te da el toque es mejor», relató Cadaval.

Finalmente, el miembro de Los Morancos concluye la anécdota quitándose importancia y reconociendo que la hinchada fue la que empujó con más fuerza para que los sevillistas salieran airosos del descenso administrativo: «Yo no digo que fuera por mí. Eso fue por la fuerza que tiene esta afición y salió todo para delante al final. Pero, bueno, fue el granito de arena que pusimos».