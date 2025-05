Celta - Sevilla, en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de LaLiga EA Sports 2024-2025

Todo lo que le quedan al Sevilla FC hasta que finalice LaLiga son 'finales' por la permanencia. La próxima la afrontará en Balaídos, donde se medirá al Celta de Vigo este sábado a partir de las 16.15 horas. Un choque en el que los hispalenses no se pueden dejar más puntos por el camino si no quieren estar en más apuros aún en las jornadas restantes.

Son ya siete los encuentros que enlazan los de Nervión sin sumar de tres, con cinco derrotas (0-1 frente al Athletic, 2-1 ante el Betis, 1-2 ante el Atlético de Madrid, 1-0 en Valencia y 1-0 ante Osasuna) y dos empates (1-1 ante el Alavés y 2-2 ante el Leganés). En cuanto al bagaje del Celta, ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos (0-2 ante el Espanyol, 4-3 frente al Barcelona y 3-2 en el Bernabéu), mientras que el otro lo ganó (3-0 a Villarreal).

Cada vez con menos margen de error

«Un punto más, un partido menos«, así se refirió Caparrós al punto cosechado el pasado fin de semana ante el Leganés, dando muestras de lo importante que es sumar en este tramo de la temporada para no bajar posiciones y seguir dependiendo de sí mismos para certificar la permanencia. Para este nuevo envite, el técnico utrerano debe lamentar seis bajas: la de Carmona, sancionado, y las de Nianzou, Rubén Vargas, Akor Adams, Sambi Lokonga y Sow, lesionados.

Será esta la 62ª visita oficial que haga el Sevilla al Celta; el bagaje de estos encuentros en Vigo es de 34 triunfos locales, quince empates y doce victorias visitantes. La última visita del conjunto nervionense a Balaídos, la del pasado curso, se saldó con un marcador de 1-1 (Starfelt / En-Nesyri).