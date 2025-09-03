La carta de presentación de Azpilicueta: un golazo de rabona

Durante el verano, la dirección deportiva del Sevilla tuvo que dirigirse a un mercado de fichajes muy específico y concreto. Jugadores libres que aporten experiencia al escaso bagaje en Primera División de la mayoría de la plantilla. Uno de los elegidos fue César Azpilicueta, que terminaba contrato tras dos temporadas como jugador colchonero.

Su llegada al Sevilla el pasado viernes 29 de agosto y su no inscripción en la plantilla no le permitieron debutar al día siguiente frente al Girona, pero su adaptación al equipo nervionense ha sido más que inmediata. Tras el entrenamiento del martes, las redes sociales del club publicaban un vídeo en el que Azpilicueta marcaba un golazo de rabona, como si de un delantero se tratara. Seguidamente, los compañeros lo celebraban efusivamente con él.

En la rueda de prensa de Cordón tras finalizar el mercado de fichajes, afirmó que «en los equipos que he estado había jugadores que daban una fuerza increíble en el vestuario y en el entrenamiento. El Sevilla adolecía bastante de este tipo de jugadores». Y es que la incorporación de Azpilicueta no sólo puede darle un salto de calidad a la plantilla, sino que también puede ofrecer la veteranía y experiencia que necesita el conjunto de Nervión para realzar el vuelo.

