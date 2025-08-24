Carmona se reencuentra con su mentor en pleno culebrón con el Forest

Si nada lo remedia, José Ángel Carmona estará en la lista de Matías Almeyda para este lunes ante el Getafe. La jornada 2 de LaLiga ha promovido el reencuentro del canterano sevillista con uno de sus mentores: José Bordalás. Y es que los últimos años no han sido fáciles para el visueño, que ha ido encadenando cesiones en las últimos años hasta que, el verano de 2024, consiguió hacerse con un hueco en el primer equipo.

Un esfuerzo que no quiere 'tirar por la borda'. De ahí que Carmona no esté dispuesto a marcharse tan fácilmente a la Premier League, por mucho que el Nottingham Forest haya venido a por él con una oferta muy razonable. El canterano se encuentra en una disyuntiva, mientras este lunes se reencuentre con el Getafe de Bordalás, uno de los lugares en los que más ha crecido como profesional.

De hecho, el jugador ya se deshizo en halagos con el técnico alicantino el año pasado, cuando ambos equipos se cruzaron también en Sevilla. «Me fui siendo un niño, no es que ahora sea un hombre, pero aprendí muchas cosas lejos de Sevilla. En Getafe, Bordalás te enseña mil cosas que me llevaré hasta el final de mi carrera», declaró el canterano para los micrófonos de Cope Sevilla.

«Él se centra mucho en el tema defensivo, he aprendido mucho con él, he aprendido cosas que hace un año no sabía ni que existían. Bordalás me dio confianza hasta lesionado. Miras mucho por el futuro, te quedas cosas que te llevas en la mochila hasta el final«, añadió.

Tras regresar de su cesión con el Getafe, Carmona firmó una buena pretemporada el verano pasado y se ganó una renovación. Su rendimiento hizo que en el pasado mercado de invierno preguntaran por él y, ahora, el Forest insiste en su fichaje.

Almeyda sale en su defensa

En medio de la polémica surgida porque no se quiere ir del Sevilla, se teme que el canterano pueda recibir críticas o pitos este lunes ante el Getafe. Una situación que Almeyda no contempla: «Yo creo que no. Si un futbolista desea quedarse en el lugar que ama, creo que el mensaje es al revés. Pero es difícil contentar a todo el mundo. Necesitamos estar juntos y tener esa energía para exigir a nuestros futbolistas que den lo máximo. Estamos en una situación en la que debemos remar para el mismo lado, sin excusas, y buscando que nuestros jugadores rinda al máximo por cuestión de resultados, por la entrega hacia la afición. Me enfoco en que los futbolistas estén tranquilos».