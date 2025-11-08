Carmona ve la quinta amarilla y se perderá el Espanyol - Sevilla

José Ángel Carmona fue amonestado en el inicio del Sevilla - Osasuna correspondiente a la decimosegunda jornada de LaLiga EA Sports que se disputa durante la tarde de este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El defensa sevillista recibió la tarjeta amarilla en ... una acción en el centro del campo que Ortiz Arias decidió sancionar.

De esta forma, Carmona no podrá jugar el siguiente encuentro del conjunto sevillista dado que se trata de la quinta amarilla que ve Carmona en los doce encuentros disputados, con lo que será sancionado por el Comité de Disciplina con un partido por acumulación de amonestaciones.

Así, será baja para el Espanyol - Sevilla de la decimotercera jornada que se disputará en Cornellá después del parón de selecciones, el próximo lunes 24 de noviembre.

Se da la circunstancia de que Azpilicueta no pudo jugar hoy por lesión y hay que ver su evolución para saber si estará disponible para ese encuentro.

Con esta amarilla Carmona se limpia de cara al derbi ante el Real Betis del 30 de noviembre.