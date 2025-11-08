Suscríbete a
Carmona ve la quinta amarilla y se perderá el Espanyol - Sevilla
Carmona ve la quinta amarilla y se perderá el Espanyol - Sevilla

El lateral fue amonestado en la primera mitad del duelo ante Osasuna y quedará así limpio para el derbi

Carmona agarra a Víctor Muñoz durante el Sevilla - Osasuna
Carmona agarra a Víctor Muñoz durante el Sevilla - Osasuna efe
Mateo González

José Ángel Carmona fue amonestado en el inicio del Sevilla - Osasuna correspondiente a la decimosegunda jornada de LaLiga EA Sports que se disputa durante la tarde de este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El defensa sevillista recibió la tarjeta amarilla en una acción en el centro del campo que Ortiz Arias decidió sancionar.

