Carlos Álvarez e Iván Romero, que salieron con la carta de libertad del Sevilla FC, disparan sus valores de mercado

El regreso del Levante a Primera División está siendo un éxito, y prueba de ello es el gran momento de forma que están atravesando varios de sus jugadores. Indiscutiblemente, Karl Etta Eyong se está llevando todos los titulares por sus formidables números ... ofensivas, pero tras el futbolista camerunés, encontramos a Carlos Álvarez e Iván Romero.

Los exsevillistas están viviendo un gran arranque liguero, siendo protagonistas del juego de su equipo y con peso en las acciones ofensivas del equipo granota. Entre los dos, suman seis goles y dos asistencias en los primeros ocho encuentros de LaLiga, los cuales han servido a los suyos para ocupar la decimotercera posición de la tabla clasificatoria. Tras un mal inicio de campaña en la que no pudieron sumar ni un punto en los primeros tres partidos, en los cinco siguientes han sido capaces de obtener ocho de los quince posibles.

Esas actuaciones les han valido para incrementar exponencialmente sus valores de mercado. Según recoge el portal especializado Transfermarkt, la tasación de Carlos Álvarez ha subido hasta los quince millones, nueve más que antes del inicio del mercado de fichajes estival. Por su parte, Iván Romero ha elevado su valor en seis millones de euros, del millón y medio que le daban en junio a los siete y medio actuales.

De mientras, el Sevilla FC sigue con atención las intervenciones de sus canteranos. Ambos fueron traspasados al Levante en el verano de 2023, y aunque los hispalenses no tienen opciones de recompra por ellos, sí que poseen un 40% de sus derechos para una futura venta hasta finales de este año y un 30% a partir de 2026.

La clausula de rescisión de Carlos Álvarez aumentó tras el ascenso del Levante, situándose actualmente en los 25 millones de euros. A pesar de que ambos firmaron hasta el año 2027, Iván Romero tenía en su contrato una cláusula que permitía al Levante renovarle por un año más en caso de ascender, por lo que el suyo concluye en 2028.