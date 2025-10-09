Suscríbete a
+Nervión

Carlos Álvarez e Iván Romero, que salieron con la carta de libertad del Sevilla FC, disparan sus valores de mercado

Los exsevillistas elevan sus cotizaciones tras sus buenas actuaciones en el Levante

Ivan Rakitic presume de sevillismo: «Nuestro club es totalmente diferente o inexplicable en cuanto al sentimiento»

Carlos Álvarez celebra un gol del Levante con sus compañeros
Carlos Álvarez celebra un gol del Levante con sus compañeros efe/paco paredes

Fede Tozzo

El regreso del Levante a Primera División está siendo un éxito, y prueba de ello es el gran momento de forma que están atravesando varios de sus jugadores. Indiscutiblemente, Karl Etta Eyong se está llevando todos los titulares por sus formidables números ... ofensivas, pero tras el futbolista camerunés, encontramos a Carlos Álvarez e Iván Romero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app