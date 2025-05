Caparrós, tras la derrota con el Villarreal: «Hay que reflexionar y pensar en la siguiente temporada, que está muy cerquita»

No tuvo historia el partido en Villarreal, que se le fue al Sevilla en los siete primeros minutos con una salida al campo descafeinada, sin tensión competitiva. Los dos primeros tiros del conjunto groguet acabaron en la jaula de Álvaro Ferllo y a partir de ahí fue ya todo el rato a remolque el conjunto nervionense. Reaccionó, y acortó distancias, pero la debilidad en las dos áreas, por falta de contundencia en ambas, marcó la diferencia. Así lo veía Caparrós en declaraciones a los medios del club tras el choque en La Cerámica. «No es lo que hubiéramos querido. Se ha perdido y el partido ha sido muy raro, propio del final de Liga. No hemos entrado bien y ellos han tenido máxima eficacia: dos tiros, dos golazos. Advertimos de que habíamos que prestar atención a ese tipo de futbolistas, porque ellos tienen esos registros», analizaba el utrerano, poniendo el foco en la eficacia de ambos equipos.

«Luego hemos reaccionado, hemos metido el gol y hemos tirado más que ellos, pero no hemos tenido su eficacia. En el segundo tiempo, hemos tenido unas tres ocasiones para meternos en el partido, pero la eficacia ha fallado y ellos son mortales a la contra. Nos habría gustado sumar los puntos, pero no ha podido ser, la temporada ya se acaba y hay que reflexionar», señalaba el técnico sevillista. «Me habría gustado tener su eficacia -repetía-. Lo que vale son los goles. Ha terminado la temporada y hay que pensar en la siguiente, que está muy cerquita», apremiaba Caparrós, sabedor de que en fútbol no hay tiempo que perder. Y más en las condiciones actuales de la entidad de Nervión.

En sala de prensa, reiteró el análisis el técnico sevillista, incidiendo en el número de tiros generados por uno y otro equipo, 16 a 9 a favor de su equipo, pero al tiempo restándole importancia a este dato estadístico tirando de su consabido pragmatismo: «Hemos empezado mal. El gol de Djibril (Sow) nos ha metido en el partido y luego el propio Djubril ha tenido una ocasión para empatar. Hemos salido muy bien tras el descanso porque habíamos hablado de que un gol nos metía. Hemos tenido varias ocasiones claras y, según me han dicho, casi los hemos doblado en tiros, pero eso no vale de nada. Ellos han metido cuatro y nosotros, dos. La eficacia en la alta competición es fundamental. Eso nos ha matado y hemos perdido», concluyó.