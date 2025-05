Caparrós se rinde ante Suso: «Le hemos disfrutado»

El Sevilla cayó derrotado el domingo ante el Real Madrid (0-2) en su último partido como local del curso. El equipo dirigido por Joaquín Caparrós no pudo sellar la temporada ante su afición con un resultado satisfactorio en la tarde en la que Susose despedía del Ramón Sánchez-Pizjuán. Su entrenador agradeció tras el partido a Suso su compromiso desde el primer momento en el que se hizo cargo del equipo.

«Aquí le hemos disfrutado todos. Es un futbolista con un talento espectacular», comenzó diciendo. «Cuando llegué al equipo, hablé con él y nos ha dado mucho. Es un jugador distinto de los que tenemos. Por lo tanto, le estoy muy agradecido con el esfuerzo que ha hecho hoy; con diez y con nueve jugadores, cómo ha trabajado... Por lo tanto, eso dice mucho de él como profesional, independientemente del talento que tiene», agregó.

Suso no tenía espacio en los planes de García Pimienta durante la temporada, pero el regreso al club de Caparrós hizo posible que se despidiera del club jugando y no desde el banquillo. El gaditano ya reveló que no continuará en el Sevilla la próxima temporada y pondrá fin así a su etapa de cinco temporadas y media como sevillista.