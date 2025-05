Caparrós va a por el pleno: siempre con un futbolista del Sevilla Atlético en el once

El Sevilla FC esta temporada ha visto cómo la calidad de su plantilla se ha visto reducida notablemente. Aunque en algunos momentos de la temporada se especulara con la posibilidad de que el equipo consiguiera clasificarse para competición europea, los números han acabado conduciendo ... al club a una realidad muy distinta, ya que, a falta de una jornada, el conjunto de Nervión se coloca decimosexto en la tabla, tan solo dos puestos por encima del descenso pero ya salvado.

Ante la falta en muchas ocasiones de jugadores para intentar revertir la situación y buscando aire fresco, el club ha mirado hacia las categorías inferiores para buscar futbolistas jóvenes con hambre cumpliendo con aquello de que la cantera siempre suele ser un principal recurso cuando la situación no marcha como debiese. Tras la destitución de García Pimienta después de que el equipo cayese derrotado ante el Valencia, Joaquín Caparrós fue llamado para hacerse con los mandos del primer equipo, pues siempre ha sido un hombre de club capaz de gestionar los malos momentos.

Desde su vuelta al banquillo del Ramón Sánchez-Pizjúan, su apuesta por la cantera ha sido clara, y es que en los seis de los partidos que ha dirigido al equipo ha añadido en la convocatoria a hasta cuatro jugadores de las categorías inferiores, sin contar a los ya habituales Kike Salas, Juanlu Sánchez, Carmona e Isaac. En su debut, ante el Deportivo Alavés, apostó por una nueva pieza en el eje de la zaga, siendo Ramón Martínez quien acompañó a Badé. Diego Hormigo, Antonetti y Manu Bueno también fueron convocados para la cita ante el conjunto babazorro, aunque solo el jerezano tuvo minutos. Ante Osasuna, fue Hormigo quien partió de inicio en el once titular, mientras que García Pascual saltó al césped posteriormente desde el banquillo. En la convocatoria volvieron a estar Ramón Martínez, Manu Bueno y Antonetti, aunque Caparrós no dispuso de ellos durante el encuentro.

Fue en el partido contra el Leganés el momento en que García Pascual recibió su primera titularidad con el Sevilla FC. El resto de canteranos convocados fueron Ramón Martínez, Oso, Lulo Dasilva y Manu Bueno, aunque ninguno de ellos tuvo que enfundarse la elástica de partido. En el último partido como visitante, el Sevilla FC salió de inicio con otro canterano en el once, siendo Ramón Martínez el encargado de ocupar el lateral derecho. Oso, Manu Bueno, Lulo Dasilva y Álvaro García Pascual también viajaron a Vigo con el primer equipo, siendo el malagueño el único que contase con minutos de juego.

Ya en los dos encuentros seguidos como local ante Las Palmas y Real Madrid, Caparrós ha apostado por García Pascual como su delantero de garantías, mientras que de jugadores de cantera ha seguido apostando por los mismos nombres, aunque sin Lulo y Oso. Sin embargo, Mateo Mejía entraba en la convocatoria por partida doble, mientras que Antonetti volvía a lista de convocados ante Las Palmas, donde tendría minutos saliendo desde el banquillo y siendo protagonista al fallar una clara oportunidad de gol.

Por lo tanto, en todos los partidos ha optado Caparrós por hacer titular a algún futbolista del Sevilla Atlético. Ante el Villarreal en la jornada final todo apunta a que volverá a ser así teniendo en cuenta la importante lista de ausencias que habrá en la convocatoria. Ya tras el partido ante el Real Madrid del pasado domingo el utrerano mostró su predisposición a hacer jugar a más canteranos aunque aseguraba que se veía imposibilitado por las normas: «Estábamos limitados hoy, por la normativa de la federación, que no entiendo. Se habla de potenciar la cantera y te limitan a no tener más de cuatro futbolistas. Es un contrasentido. No hemos podido hacer cambios, pero estábamos cogidos. Son futbolistas que son realidades, importantes. Aparte de eso, el Sevilla tiene que tener jugadores muy determinantes que hacen aún mejores a todos los canteranos».

A pesar de que la dinámica de resultados de Joaquín Caparrós no ha mejorado en exceso los números de García Pimienta, lo cierto es que ambos entrenadores han visto en la cantera una oportunidad para hacer crecer la esperanza, ya que el club económicamente no atraviesa su mejor momento y la demanda de fichajes puede ser insuficiente de cara a la próxima temporada 25-26.