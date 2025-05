Caparrós: «Hemos perdido la oportunidad de sumar»

El Sevilla ha cosechado este sábado su octavo partido consecutivo sin ganar. En esta ocasión, ante el Celta, pese a contar con un jugador más durante toda la segunda parte y haber logrado empatar al borde del descanso un encuentro que ya se le empezó a complicar. Dolido y frustrado por esta derrota, Joaquín Caparrós comentó sus sensaciones al término del duelo desde la sala de prensa de Balaídos.

«No la hemos sabido administrar», admitió de primeras el técnico sobre esa ventaja numérica de la que disfrutó durante más de la mitad del partido. «Nos ha venido un segundo gol que no nos tiene que venir, con superioridad y cuando teníamos el partido controlado. Cuando un equipo está en este tipo de rachas pasan este tipo de cosas; y nos pasa lo de Badé, que esperamos que no sea nada. Luego, el tercer gol, lógicamente no cuenta. Cuando hemos estado con el 2-1 hemos tenido ocasiones claras, pero las actuaciones del portero han sido muy buenas, que para eso está. Pero bueno, ya está. A recuperar a los futbolistas anímicamente y a preparar el partido del martes».

Al centrarse en esa mala racha que atraviesa el Sevilla, tampoco quiso restar méritos que, con la victoria de ayer, mira a puestos europeos: «El Celta está en una dinámica muy buena, de mucha confianza, y le sale todo eso. Es un equipo que juega bien. Está en esa dinámica. ¿Cómo hay que romper la nuestra? Vamos a hacer todo lo posible para romperla pronto», añadió.

Aparte, una vez más, el Sevilla cometió errores garrafales que le cuestan puntos. «Eso y en jugadas donde nos pueden ayudar, el portero contrario, espectacular», matizó el utrerano, recordando que «nos pasó con el Leganés, con el Alavés, con Osasuna... Y hoy (por ayer) también. No tenemos esa suerte de empatar o ponernos por delante en momentos oportunos».

Una situación frustrante

El hecho de que la derrota se fraguara durante la segunda parte, cuando el Sevilla contaba con un jugador más sobre el terreno de juego tras la expulsión de Marcos Alonso en el primer tiempo, hace que esta derrota sea mucho más dolorosa. «Me voy mucho más frustrado por eso, claro que sí. Hemos perdido una gran oportunidad. Nos hemos movido, hemos puesto a dos puntas... Me voy con ese dolor de que hemos perdido la oportunidad de sumar».

Por todo lo que engloba actualmente al equipo, fue sincero también Caparrós al reconocer que, a la afición «no le podemos decir absolutamente nada. Nuestra afición está dando toda la sangre. Es una afición centenaria, que está sufriendo mucho y no le podemos pedir más. Somos nosotros los que tenemos que dar, ya es hora de que le demos».

Y en cuanto a nombres propios, el preparador sevillista se refirió al estado de Badé, quien tuvo que ser sustituido en la primera parte por unos problemas de visión tras un lance fortuito con Hugo Álvarez, quien le metió inintencionadamente el dedo en el ojo izquierdo: «le están haciendo pruebas. Esperemos que no sea nada», dijo.

El martes, una nueva final

Por otra parte, atendiendo a los medios oficiales del Sevilla, Caparrós se refirió al choque del próximo martes en el Sánchez-Pizjuán, cuando su equipo recibirá a un rival directo por la permanencia como Las Palmas. «Es importante el partido. Nuestra afición, que es madura y centenaria, es consciente. Los futbolistas también lo son. Vamos a intentar recuperarlos anímicamente y a preparar el partido lo mejor posible para el martes», comentó un cabizbajo el utrerano desde la zona mixta de Balaídos.

Analizando nuevamente el partido en Vigo, se reafirmó en que «es una derrota que duele, que escuece. Veníamos con muchísima ilusión. Hemos empezado regular, pero nos hemos ido rehaciendo al partido. Hemos tenido superioridad numérica, teníamos controlado el juego, pero la verdad es que no». En este contexto, «si metes dos goles fuera, tienes que intentar por lo menos no perder».

Por último, ante una situación como esta, Caparrós añadió que «no nos queda otra que recuperar a los futbolistas y, el martes, apretar».