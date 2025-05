Caparrós: «Lo he pasado mal; cuando iba a entrenar tenía que poner otra cara»

El Sevilla FC ha caído derrotado en su último partido de la temporada en casa ante el Real Madrid; un choque que, en lo deportivo, ha estado marcado por las expulsiones de Badé y de Isaac. Esto dio a los madridistas una superioridad numérica que aprovecharon en el segundo tiempo, con los tantos de Mbappé y Bellingham.

Precisamente, al ser preguntado por la expulsión del central francés, la primera del choque, Joaquín Caparrós emitió desde la sala de prensa del estadio sevillista una profunda reflexión. «¿En qué medida ha cambiado el partido la expulsión? En todo. El VAR, que venía al fútbol para hacerlo mejor... Me acuerdo que, cuando llegó el VAR, yo dije que era de los que estaba en contra y me pusieron que no veas, que estaba anticuado... Ahora me están dando la razón, cada vez hay más gente que se está uniendo. Entonces, igual que los entrenadores nos preparamos los partidos, me imagino que los árbitros se los preparan. Y el árbitro tiene que saber el contexto. Y si es una jugada gris, que ni es, que vimos en el Barcelona - Madrid del otro día una jugada parecida y nada. Además, le hace el gesto. Entonces, tú te tienes que preparar, tienes que saber el contexto. Y el contexto sabemos cuál es, son dos equipos que no se juegan anda absolutamente, un ambiente que hay y a los quince minutos de cargas el partido. Por favor... Pero bueno, está así. Insisto, cada vez esto va a ser más complicado. En verano habría una nueva circular y más lío. Pero la gente que está en FIFA bien de Armani y bien enchaquetados deciden que hay que hacer un fútbol tecnológico. Y no lo están haciendo, con un reglamento que está perfecto. Inviertan ustedes para hacer mejor a los árbitros; más dedicación, mejor preparación física, mejor en la parte técnica, mejor psicológicamente... Porque el reglamento que tenemos es perfecto. Al que inventó el reglamento del fútbol le tendrían que dar un premio nobel«, comenzó diciendo el técnico.

Al hilo de lo anterior, se refirió también a si existía una doble vara de medir en el fútbol español, según el equipo al que se arbitre. «Pues, por lo que estamos viendo, puede ser. Además, pasa una cosa. A mí me han enseñado siempre, cuando yo empezaba, que el juez único era el árbitro. Y, ahora, hay un lío... Hay tantos jueces dentro. Así nos va».

A nivel general, Caparrós profundizó también al hablar sobre el rumbo de la entidad: «Cuando termine LaLiga hay que reflexionar. Que los accionistas se junten y decidan lo mejor para el Sevilla. Tienen que tomar una decisión porque es una situación complicada. El año pasado, el balón dio en el palo y se fue al córner. Este año dio en el palo y fue por toda la línea de gol. Quien juega con fuego, se quema. Eso lo tenemos que tener presente todos los sevillistas. Entonces, los accionistas se tienen que sentar y ver qué afición tenemos, que es espectacular. Mi satisfacción es por haber conseguido el objetivo, por nuestra afición y por los cuatrocientos y pico empleados que tenemos en el Sevilla; gente que, si el equipo baja, hay puestos de trabajo que se van. Es importante ser conscientes también de que somos una empresa muy fuerte«. Del mismo modo, se centró en la figura de un José María del Nido Carrasco que »es mi presidente actualmente, el que me ha llamado para intentar aportar mi experiencia y, con toda humildad, todo lo que pudiera para salvar al equipo. Con todos los presidentes que he estado, estaré siempre agradecido. Tengo una relación buena con el presidente y con todos los consejeros. Insisto en que se tienen que poner de acuerdo los máximos accionistas. En el fútbol hay sociedades anónimas. Es verdad que nos olvidamos del sentimiento de una afición, pero son ellos los que tienen que decidir el futuro del Sevilla«.

A la pregunta de si estaría dispuesto a coger el equipo la siguiente temporada, Caparrós admitió que «el gusto de coger al equipo en los últimos partidos no lo he cogido porque lo he pasado muy mal. Veía que el equipo se nos iba y sabía el calendario, con dos partidos finales que era el Madrid y el Villarreal. Lo he pasado mal, pero tenía que cambiar de impermeable; cuando iba a entrenar tenía que poner otra cara. Iba por dentro, lo he pasado fatal porque veía que nos íbamos. De ahí mi sentimiento de no haber sido el revulsivo. El momento del Sevilla es para reflexionar los máximos accionistas. Por el bien del Sevilla tienen que hacer un esfuerzo titánico todo el mundo, si no es complicado«.

Asimismo, sobre si la vuelta de Monchi al Sevilla resolvería los problemas actuales, reconoció que «esa no es la solución. Yo puedo decir lo que quiera, pero en el club hay unos accionistas y son los que tienen que hacer y ponerse de acuerdo para tomar lo que sea lo mejor para el futuro del Sevilla. Ellos son los primeros que tienen que ponerse de acuerdo. Es verdad que es una palabra complicada, pero se tienen que poner. También, para un sentido egoísta para ellos. Se tienen que sentar los accionistas y llegar a un acuerdo para lo mejor del club«.

Valoración del partido

En lo que respecta estrictamente al Sevilla - Real Madrid de esta penúltima jornada de LaLiga, uno de los temas que abordó Caparrós en rueda de prensa fue la protesta de los aficionados durante la primera mitad: «No te gustan este tipo de situaciones, pero la afición es soberana. Ha decidido manifestarse y la tengo que respetar. Esperemos que esto nos sirva para llegar a un consenso, o a lo que sea, por el bien de nuestro club«.

En este encuentro, con las rojas directas a Badé e Isaac, el Sevilla se convirtió en el equipo con más expulsiones de LaLiga: «Es un dato que no sabía. Hablando del partido de hoy, lo que sí es verdad, que no lo he valorado, es que ha habido un esfuerzo de los futbolistas. Los jugadores estaban muy concentrados porque queríamos darle una alegría a nuestra afición, sabiendo el contexto que iba a haber. A través del fútbol queríamos enganchar a la gente; ha habido un momento en el que la hemos enganchado, con nueve futbolistas. El equipo estaba muy predispuesto y era el momento idóneo, pero uno de los jueces, porque ahora hay varios, ha decidido que esto sea de otra forma. Es una pena. Felicito a todos los futbolistas porque el esfuerzo que han hecho ha sido titánico«.

En este último tramo del curso, en el que Caparrós cogió las riendas del equipo, ha sido fundamental la aportación de los canteranos: «Hoy estábamos limitados por la normativa de la Federación, que es otra cosa que no entiendo. Se habla de potenciar la cantera en el fútbol y no puedes tener más de cuatro futbolistas en el campo. Entonces, te limitan; es un contrasentido. Queremos potenciar nuestro fútbol español y la cantera, pero te ponen unas normativas. No tiene sentido. Nos hubiera gustado hacer cambios, pero estábamos cogidos con las expulsiones. Son futbolistas que ya son realidades, son importantes. El Sevilla, aparte de eso, tiene que tener jugadores importantes que hagan mejor a todos los canteranos«.

Antes de la rueda de prensa, ante los medios oficiales del club, el preparador utrerano abordó más en profundidad este encuentro ante el Real Madrid. Como balance del partido, comentó que «el equipo estaba a gusto. Teníamos la pelota, habíamos pasado esos minutos, tuvimos una ocasión clarísima de uno contra uno de Álvaro (García Pascual)... Y viene esa jugada (de la expulsión a Badé) y nos mata. Pero me quedo con el esfuerzo titánico de los jugadores; inclusive, con nueve futbolistas hemos estado ahí, buscando la portería. El segundo gol ha venido por eso, por anticiparnos y coger un poco a la contra al Madrid. Felicitarles. A intentar quedar lo mejor posible en el último partido ante el Villarreal«.

También se refirió a la despedida del estadio a Suso, quien disputó en Nervión su último partido como sevillista: «Aquí le hemos disfrutado todos. Es un futbolista con un talento espectacular. Cuando llegué al equipo, hablé con él y nos ha dado mucho. Es un jugador distinto de los que tenemos. Por lo tanto, le estoy muy agradecido por el esfuerzo que ha hecho hoy; con diez y con nueve jugadores, cómo ha trabajado... Por lo tanto, eso dice mucho de él como profesional, independientemente del talento que tiene«.