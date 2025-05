Caparrós: «Los jugadores han dicho 'este es el partido'»

Compareció Joaquín Caparrós al término del casi infartante Sevilla - Las Palmas que terminó ganando por la mínima el cuadro sevillista gracias al gol de Álvaro García Pascual al comienzo de la segunda parte. El técnico utrerano, que celebró la victoria junto a los Biris, destacó el papel de la afición en un duelo tan importante, y también a sus futbolistas: «Partido de mucha intensidad. Lo primero que quiero decir es que es espectacular nuestra afición. Ha demostrado que es centenaria, que sabe que tiene que estar con el equipo independientemente de la situación social que hay. El colorido ha sido espectacular. Chapó. Matrícula. Me quito el sombrero con nuestra afición y con los futbolistas. Cuando hay una situación negativa, jugándonos la vida, no es fácil. Los jugadores han salido, lo han dado todo y hemos tenido opciones. Hemos sufrido, pero hemos conseguido una vitoria importante para los sevillistas», comenzó valorando el entrenador del Sevilla en los medios oficiales del club.

Preguntado precisamente por eso, por si había sufrido mucho en el banquillo durante el partido, Caparrós contestó que «hemos sufrido todos, toda mi familia, como todos los sevillistas. No he sufrido más, he sufrido igual. La pena es, cuando venga al Sevilla, no haber sido el revulsivo que la gente esperaba. Eso ha sido un revulsivo. Gracias a Dios lo hemos conseguido, estoy contento y ahora hay que preparar el siguiente partido. ¿Qué le dije a los jugadores? Se lo he dicho antes del partido. Hemos trabajado, hemos visto dónde hacer daño a Las Palmas, nuestros puntos fuertes... Pero ya el entrenador sobraba. Ellos han dicho 'este es el partido'. ¿Los lesionados? A lo mejor Kike va a estar muy justo para el Madrid, pero vamos a esperar».

Tuvo tiempo el preparador de Utrera de acordarse también del próximo partido, frente al Real Madrid, y dijo que «a pensar ahora en el próximo partido, que va a ser muy bonito contra un equipo como el Madrid».

Por último, hablando del valor de la cantera del Sevilla, Caparrós aseguró que «no solo para este tramo final. Ahí está la historia de futbolistas que han salido, tenemos campeones del mundo. Miras para abajo y hay chicos de muchísimo talento. Me alegro por Carmona, por Kike, por Manu que no está teniendo muchos minutos, por Álvaro que ha hecho el gol... La cantera siempre tiene mucho talento y hay buenos técnicos que forman a los chicos. Eso tiene que ser un activo de siempre. Independientemente de que cojamos una racha buena, que la vamos a coger la cantera siempre tiene que estar presente», finalizó.