Caparrós: «Es importante que nos salgan bien las cosas, pero la gente quiere»

Joaquín Caparrós pasó este sábado por la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán tras el entrenamiento celebrado en el estadio sevillista para compartir sus sensaciones antes del duelo frente al Alavés previsto para este domingo. El técnico utrerano insistió en que el grupo tiene «una gran predisposición» para acabar con la mala racha de resultados que ha llevado al equipo a cambiar de entrenador tras acumular cuatro derrotas consecutivas.

«Los he vito con una grandísima predisposición. Me reafirmo en que hay calidad, mucha calidad. Me quedo con las ganas del grupo. Hemos trabajado muy bien. Qué duda cabe de que el tiempo es un elemento fundamental, pero ha facilitado la predisposición de los futbolistas. Estoy muy contento», comenzaba diciendo a la hora de analizar cómo llega el equipo tras una semana de trabajo al partido.

Caparrós siempre ha dado hueco a la cantera y en esta nueva etapa reconoció que «no estamos para muchos inventos o probaturas», pero indicó que cada «canterano que sale tiene la confianza mía, del cuerpo técnico y de los compañeros».

Caparrós reconoció que en el Alavés «están haciendo bien las cosas» y confesó que espera que la afición esté con el equipo pese a las protestas que hay convocadas. «Creo que el ambiente dentro del terreno de juego va a ser espectacular. Estoy convencido. Conozco a la afición del Sevilla. Lo que pase fuera es otra historia. Tienen su derecho a manifestarse, pero seguro que dentro estarán con el escudo, su equipo y su camiseta», comentaba un Joaquín Caparrós que desveló que el Sevilla entrenará en las vísperas de partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán hasta que finalice la temporada.

«Me he encontrado a un grupo con muchas ganas de trabajar, muy dialogante. Es importante que nos salgan bien las cosas, pero la gente quiere. Os he comentado que conozco a la plantilla, pero una cosa es conocerlos y otra es ponernos cara a cara. Esperamos que mañana salga todo como deseamos», reiteraba el técnico que hace suyo el cholista lema del 'partido a partido'.

