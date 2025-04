Caparrós: «Hoy era importante no perder»

El Sevilla no fue capaz de conseguir vencer al Deportivo Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán (1-1). El cuadro nervionense acumula cinco jornadas consecutivas sin ganar y ya ha recurrido al cambio de entrenador para intentar reaccionar sin tener éxito en el primer encuentro ya de Caparrós en su cuarta etapa como técnico del club. El utrerano reconoció en sala de prensa que «no hemos hecho un buen partido» aunque quiso rescatar aspectos positivos pese a que el resultado está lejos de ser el esperado.

«Sabemos que estamos necesitados. No hemos hecho un buen partido. Nos hemos puesto pro delante, no hemos hecho e 2-0 y ellos han hecho la primera. No hemos estado sueltos con el balón. Por el afán de querer hacer las cosas bien, nos precipitábamos en los pases. Esa jugada no la puede hacer. Pero no el saque de banda, la jugada hay que cortarla en una o dos antes. Tenemos un cosa, que hemos roto la racha negativa y en el fútbol lo único que vale es la suma. hemos sumado, sin ser un partido bueno por parte de ningún equipo. Hemos podido ganar, con una jugada de Suso y otra de Dodi (Lukebakio). Han tenido más el control ellos, pero bueno. Un punto en un partido malo», resumía Caparrós.

Tal y como reconocía el técnico, el Alavés ha sido quien ha tenido la mayor parte del tiempo la posesión del balón y Caparró admitía que «por eso hemos hecho los cambios». «Daba esa sensación. En la estrategia defensiva hemos estado bien, cosa en la que hemos insistido muchísimo en estos tres o cuatro días que hemos entrenado. Este equipo es fuerte en el juego aéreo. Les hemos ganado en algo importante, en los duelos, cosa que según los datos no ganábamos. Hemos superado al Alavés en este aspecto, pero no estábamos con el balón y no producíamos peligro. Tenemos que hablar, no hay tiempo. Entrenar, vamos a entrenar poco porque ya tenemos un viaje. Tenemos que darle más importancia al balón porque tenemos mucha calidad», comentaba con cierta preocupación el utrerano que no quiso hablar de un posible descenso: «Tenemos que estar pendientes del siguiente partido y nada más. Ir el jueves a Pamplona y hacerlo lo mejor posible. Nada más. Todo lo demás es más presión. Hoy era importante no perder, dentro de que una victoria hubiera sido buenísima, pero no podemos meter más presión a la gente».

En cuanto a Suso, uno de los principales agitadores del encuentro en los últimos instantes, Caparrós destacaba que «tiene una calidad y un talento que todos conocemos». «Tiene el balón y mueve al contrario y a los compañeros. Los compañeros se mueven y él tiene opciones. La prueba está en esa última, un movimiento por la banda en la que tiene esa opción. Lo he visto muy implicado, muy comprometido. Tiene calidad, es buen futbolista y los buenos jugadores tienen que jugar», zanjaba al respecto.