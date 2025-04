Caparrós estalla contra el árbitro: «¿Expulsaría el árbitro a un futbolista, Raphinha o Vinicius, por una acción igual?»

El Sevilla FC cayó en El Sadar por la mínima y su situación es crítica. Los de Caparrós están a cinco puntos de la zona del descenso y la semana que viene se hace imprescindible ganarle al Leganés en casa si no quiere meterse de lleno en la lucha por la permanencia.

A pesar del resultado, el técnico sevillista, Joaquín Caparrós, se mostró contento con la actuación del equipo y señaló su descontento por la expulsión de Lukebakio pasado la media hora del partido, ya que considera que determinó mucho el partido: «Un partido, efectivamente, marcado por las decisiones del que manda, pero muy satisfecho por el esfuerzo, el juego y la buena interpretación que hemos hecho del partido. Lo hemos trabajado en estos días con pocos entrenamientos, pero la gente ha cogido la idea qe teníamos que hacer aquí. Hemos generado ocasiones. Con once futbolistas estábamos a gusto, llevando el partido a dónde queríamos. La ocasión más clara la hemos tenido con Hormigo. Ellos, con un jugador como Rubén, que es especialista, nos han hecho el gol y luego ha venido la expulsión. Y vuelvo a repetir en todos los medios de comunicación lo mismo. Sábado, final de la Copa del Rey, Real Madrid y Barcelona; minuto 20, ¿expulsaría el árbitro a un futbolista, Raphinha o Vinicius, por una acción igual? ¿Dejaría la final de la Copa, donde están miles de gente y lo que se están jugando, con un futbolista menos? Ahí dejo la pregunta para la gente del fútbol. AL final, muy contento con el esfuerzo de mis futbolistas, pero nos vamos con la cara de bobos«

Esta expulsión hace que Lukebakio no vaya a estar, a priori, ante el Leganés. Un partido clave para alejar el fantasma del descenso: «Eso de que no va a estar Dodi... Hay que ver, ¿no? Nosotros recurriremos. En El Clásico, a Mbappé le sancionaron un partido por lo que le sancionaron, lo nuestro habrá que ver. No vamos a condenar o decidir cuántos partidos le van a echar. Marcao, efectivamente, por temas personales no ha venido«.

Respecto a la quinta derrota del Sevilla en los últimos seis partidos, Caparrós ha lamentado la situación: «A ningún profesional nos gusta perder. No digo a mí más, sino a nadie. Los profesionales y los clubs vivimos de victorias, de la suma de tres».

«Los árbitros tienen que ser más dialogantes»

Respecto a su regreso a El Sadar, el utrerano ha alabado al club al que perteneció hace unos años: «Es magnífico es estadio. Un ambiente espectacular. Me alegro por la gestión, sobre todo , de su presidente, que tiene las cosas muy claras con su junta directiva. Me alegro del ambiente que hay y de lo bonito que es el estadio, que es bueno para el fútbol».

A pesar de la derrota, Caparrós se ha mostrado contento con su grupo, que considera que ha sabido «interpretar el encuentro»: «Contento con los futbolistas estoy al máximo, por su esfuerzo y por la interpretación del partido que teníamos que hacer aquí. Eso me demuestra, cada vez más, que hay futbolistas con creatividad y talento. Hemos tenido muchas ocasiones, ese componente de fortuna no lo tenemos, pero no me gusta lamentarme. Es una pena, pero estamos en la alta competición, espectáculo, y que por una circunstancia... Los árbitros tienen que ser un poco más dialogantes para el beneficio del espectáculo«.

Por último, el técnico del Sevilla no ha dudado que el descenso está al acecho y que el próximo partido es vital: «Qué duda cabe que, si no ganamos y no sumamos, se nos va complicando. Ahora lo que tenemos que hacer es recuperar. Este fin de semana no hay competición. Prepararnos para el siguiente partido en casa, intentar romper la dinámica y sumar de tres. Confío en los futbolistas, son ellos los que tienen que creer que vamos a salir. Falta una victoria para enganchar más de una. Ahora, a recuperar anímicamente a la gente porque se merecen que estemos todos orgullosos de los futbolistas del Sevilla«.