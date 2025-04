Caparrós: «El equipo está fantásticamente»

Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla, atendió este miércoles a los medios de comunicación tras el último entrenamiento previo al viaje a Pamplona para medirse el jueves a Osasuna a partir de las 19 horas en el duelo correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports. El preparador sevillista compartió sus sensaciones antes del duelo de vital importancia que afronta el cuadro nervionense tras acumular cinco jornadas sin vencer con cuatro derrotas en este periodo.

El preparador sevillista resaltó que el equipo «está fantásticamente» pese al poco tiempo de preparación con el que ha contado. «Ya lo dije el otro día, hay un ambiente magnífico, hemos intentado recuperar, no tenemos mucho tiempo. Hay herramientas con vídeos y demás que sirven para entrenar y corregir cosas que hay que mejorar. Va a ser un partido competido como todos los partidos ante Osasuna. Hay que tener mucha concentración porque ellos saben manejar todas las facetas del juego», indicaba rescatando también que «el trabajo físico y táctico tiene que ser medido porque no hay tiempo».

«Los futbolistas tienen que creer. Colectivamente y en ellos mismos porque hay calidad. Han sido muchos golpes muy seguidos y eso lo notan. Cuando un equipo no está fuerte mentalmente tiene que haber mucha comunicación en el campo. El cuerpo técnico y yo como máximo responsable estamos insistiendo. Que saquen su futbol y crean en la calidad que tienen», indicó un Caparrós que ahondó en el aspecto mental.

«Nuestro objetivo son los tres puntos. Tenemos que ordenar bien el ataque y nuestro aspecto defensivo. Tenemos que ser ambiciosos y a partir de ahi el partido nos dirá que nos merecemos. Puedes tener mala suerte en dos o tres partidos, pero al final la clasificación te pone donde mereces estar», indicaba el entrenador que sólo se quiere centrar en el partido ante Osasuna y que reveló que trabajan para que el juego directo empleado ante el Alavés sea más efectivo: «Hemos trabajado y puesto vídeos, tenemos que darle mucha importancia al balón porque el equipo tiene calidad. A casi a todos los jugadores los conocía. Me ha sorprendido el buen ambiente que hay en el equipo. Gente noble».

Con respecto a la plantilla corta que maneja y sobre la que ya avisó García Pimienta antes de ser despedido comentó lo siguiente: «No voy a entrar en eso. Tengo la plantilla que tengo. Entreno a la plantilla que tengo. Tengo una fe y confianza tremenda en ellos. Entrar en ese tipo de situaciones quedando las jornadas que tengo no dice nada, dice el titular a nivel de prensa, pero nada más. Tenemos a los jugadores que tenemos, No es normal que suceda que dos futbolistas que vengan y han demostrado que tienen calidad tengan lesiones de larga duración. Eso no es normal, es una desgracia. Pero bueno, no vale lamentarse, yo nunca me he lamentado ni he justificado nada. Tenemos un partido difícil y vamos a trabajar. Tenemos la oportunidad de transmitir que somos un equipo ambicioso. Haré un análisis al final de lo demás».

«Esperemos que el equipo vaya partido a partido. Tenemos que poner los cinco sentidos en el partido más inmediato. Nada más. Lo demás es dividir nuestra mente y no vale para nada. Tenemos que prepararnos lo mejor posible. Están todos preparados. Es la única forma de intentar conseguir resultados positivos. No conozco otra», agregaba a continuación.

Además, defendió la labor defensiva en el duelo ante el Alavés indicando que «para el poquito tiempo que hemos estado trabajando el equipo estuvo bien en ese aspecto». «Hay que mejorar mucho, pero estuvo centradito y esa es la línea. Tenemos que reforzar las cosas buenas que se hicieron y hay cosas que que duda cabe tenemos que mejorar. Esos puntos débiles tenemos que insistir y que se vean cada vez menos», concluía.