Caparrós se dirige a la plantilla: «Hasta bebiendo agua uno tiene que estar compitiendo»

Joaquín Caparrós está de vuelta. Este lunes el utrerano ha sido presentado ante los medios de comunicación como nuevo entrenador del equipo y durante la tarde ha dirigido su primera sesión. Tras la misma, el club ha difundido a través de sus medios oficiales un vídeo en el cual se puede apreciar cómo ha sido la charla a través de la cual se ha dirigido a sus futbolistas antes de ponerse manos a la obra.

El ambicioso mensaje de Caparrós a sus jugadores ha sido el siguiente:

«Para mí es una gran ilusión volver al Sevilla, soy sevillista de pequeño y cuando me lo pide el Sevilla, me falta tiempo para estar. Os he visto todos los partidos. Siempre lo he dicho publicamente que el Sevilla tiene una muy buena plantilla. Tenemos que ser un equipo vertical y potenciar la velocidad. Es la forma de explotar a los futbolistas que tenemos en la plantilla. Tenemos que ser competitivos y ser un bloque fuerte. Que cuando estemos defendiendo digamos, 'joder, estoy a gusto defendiendo, me gusta defender'. Eso es ser solidario. El futbolista cuanta más calidad tiene más solidario es porque entiende mejor el juego. En el fútbol de hoy en día es oro molido tener velocidad y ustedes tienen velocidad. Técnicamente son un buen equipo. Vamos a ser exigentes, voy a ser exigente. En los entrenamientos no podemos meter mucha carga, pero sí que vamos a exigir. Les voy a exigir, pero me tienen abierto para lo que quieran. El juego es de ustedes por mucho vídeo que veamos. ¿Qué hace un cuerpo técnico? Predisponer a la plantilla. Ustedes tienen que creer. Pero no de boca. Si yo estoy cabreado porque un futbolista no ha sacado lo mejor, se tiene que cabrear con el balón. Quiero el balón y quiero demostrarle al gilipollas del entrenador que quiero jugar y me tiene que poner. Esa suma de actitudes te hace ser un equipo. Hasta el mínim,o detalle, hasta cuando te llegue el masajista y te dé el agua: hasta bebiendo agua uno tiene que estar compitiendo. Vamos al lío que el domingo tenemos un partido precioso. Tenemos que apretar y pensar en el partido del Alavés. Poco a poco. Insisto en que no vamos a volvernos locos porque no tenemos tiempo. Hay que disfrutar, tenéis una profesión que es un lujazo, hostia ¿Vale? ¡Vamos!».

El Sevilla se enfrentará el Domingo de Resurrección a partir de las 18.30 horas al Deportivo Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el que será el cuarto estreno de Joaquín Caparrós como técnico del club.

Más temas:

Sevilla FC