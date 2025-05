Caparrós le da confianza a Saúl, quien sigue generando división en la grada del Sevilla FC

Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla FC, tenía en mente que este equipo suyo necesitaba jugar con sólo dos hombres en el medio. Es cierto que ante Osasuna, en su única comparecencia fuera de casa, colocó a Sow de segundo delantero, pero su intención es que entre dos hombres se repartan las tareas de frenar al rival por dentro y consigan lanzar al equipo con sus pases, si son en largo, mejor. Por esto mismo, el entrenador ha elegido a los dos hombres con un físico más dotado para la brega (con permiso de Gudelj) y mejor pie para jugar en largo. Agoumé está demostrando ser un especialista en este apartado de su fútbol. Su pase a Lukebakio en la mejor ocasión sevillista fuera de los goles fue el ejemplo perfecto. Tuvo otros desplazamientos de mérito, lanzando al equipo con robos en zonas interesantes. Algo más tímido estuvo Saúl. Más posicional. Tratando de ordenar una salida casi siempre abrupta. Poco pensada.

Al ex del Atlético se le está atragantando esta etapa en Nervión. Y eso que tiene firmado más de un año de cesión y, si no se activan algunas ventanas de su contrato, como una salida a Arabia Saudí con un contrato alto, seguirá defendiendo los colores del Sevilla, como mínimo, un año más. Eso es mucho decir. No porque su contrato sea excesivamente alto, con premios aparte si el equipo alcanza objetivos que esta temporada ni ha rozado. Sin embargo, da la sensación de que no llega a adaptarse. Como ese futbolista de otro país que no termina de encontrar su ubicación en el equipo, el club o la ciudad. Como si todo le superase, comenzando por ese ambiente que lo tuvo muy a favor a su llegada (la gente lo veía como el líder del nuevo proyecto) y ahora se le ha vuelto completamente en contra. Nadie ve a ese Saúl poderoso del Atlético. Todo lo contrario. Le recrimina su falta de soluciones cuando se espetaba que tuviese todas las respuestas al atasco que sufre el Sevilla en todas las líneas, comenzando por la creación.

Caparrós, que en su debut decidió dejarlo en el banquillo y darle toda la segunda mitad, le ha ofrecido dos titularidades consecutivas como mediocentro. Le ha dado el mando. Contra el Leganés decidió quitarlo por Gudelj al poco de arrancar el segundo periodo y la afición sevillista, con empate en el marcador, no se mordía la lengua. Nueva pitada acompañada de tímidos aplausos. El propio jugador salió hace unas semanas negando que hubiese escuchado nada contra él desde la grada del Sánchez-Pizjuán. Lo cierto es que existe cierta animadversión con su figura. De estrella que se termina estrellando en su destino. Y encima llegó al club porque quería trabajar con García Pimienta para recuperar su mejor nivel. Ninguna de sus expectativas se ha cumplido. Su frustración es grande. Y la de Nervión, aún mayor.

Más temas:

Sevilla FC