Caparrós ya calienta el derbi: «Hay equipos que llevan medio telediario bien y resulta que parece que lo han ganado todo»

El exentrenador del Sevilla y presidente de honor de la entidad comenta que «cuando la sangre roja sale, al otro le tambalea lo que le tiene que tambalear»

Caparrós, en el Ramón Sánchez-Pizjuán
Caparrós, en el Ramón Sánchez-Pizjuán AFP
Nacho Pérez

Joaquín Caparrós ha atendido a los medios de comunicación presentes en el Encuentro de Peñas sevillistas que está teniendo lugar este fin de semana en Torrox. El presidente de honor del Sevilla ha sido preguntado por el derbi que se avecina ... y que se celebrará el próximo 30 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Como viene siendo habitual, el utrerano no se ha mordido la lengua y ha lanzado varios dardos al Betis.

