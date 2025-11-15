Caparrós ya calienta el derbi: «Hay equipos que llevan medio telediario bien y resulta que parece que lo han ganado todo»
El exentrenador del Sevilla y presidente de honor de la entidad comenta que «cuando la sangre roja sale, al otro le tambalea lo que le tiene que tambalear»
Caparrós calienta el derbi: «Qué fácil es ganar títulos según algunos...»
Joaquín Caparrós ha atendido a los medios de comunicación presentes en el Encuentro de Peñas sevillistas que está teniendo lugar este fin de semana en Torrox. El presidente de honor del Sevilla ha sido preguntado por el derbi que se avecina ... y que se celebrará el próximo 30 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Como viene siendo habitual, el utrerano no se ha mordido la lengua y ha lanzado varios dardos al Betis.
«Uno intenta demostrar y decir que el sevillismo está muy vivo, que el sevillismo es muy grande. Ahora hay otros equipos que llevan medio telediario un poquito mejor que nosotros, pero medio telediario nada más, y resulta que nosotros llevamos ciento y pico de años cada vez creciendo y ganando muchos títulos», señalaba Caparrós que al ser repreguntado si se refería al Betis, señaló lo siguiente: «Yo no estoy nervioso en este tipo de partidos jugando en nuestro estadio ¿Que si me refiero al Betis? Eso lo pones tú. Hay equipos que llevan medio telediario y resulta que parece que han ganado todo. Por lo tanto, para nosotros, estos partidos son distintos, los afrontamos con un optimismo, creemos en nuestro entrenador, que está haciendo un magnífico trabajo con el director deportivo y, por lo tanto, lo afrontamos con optimismo sabiendo que anteriormente hay otro partido contra el Espanyol».
Además, Caparrós siguió hablando sobre el derbi en los siguientes términos: «Hay un entrenador que seguro sabe motivar a sus futbolistas, porque además él ya ha vivido en Sevilla lo que es un derbi, sabe lo que es esta ciudad, por lo tanto, mejor que él no va a haber nadie para motivarlos... Cuando salgan los futbolistas y giren según salgan a su izquierda y miren a los Biris y vean todo ese estadio con ese colorido y animando, ya la sangre roja sale, y al otro le tambalea lo que le tiene que tambalear».
«Estoy deseando vivir un partido con los Biris. Hoy lo hablaba con un componente de los Biris. Me encantaría estar en esa grada porque yo lo vivo y creo que es una gozada. Este derbi no. Los Biris son el alma, el corazón, la gasolina competitiva de nuestros futbolistas junto al resto del campo», concluyó Caparrós.
