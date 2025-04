Caparrós, abierto a jugar con dos delanteros: «Creo que con la plantilla que tenemos, hay opciones»

Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla, atendió este sábado a los medios de comunicación tras el entrenamiento previo al partido que el domingo disputará su equipo frente al Deportivo Alavés en el Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 18.30 horas. El técnico sevillista no quiso dar detalles acerca de si planea cambiar de esquema, pero dejó entrever que podría volver a alinear a dos delanteros como ya hiciera en otra de sus estapas en el club.

«Repetir recetas es complicado. No voy a decir nada, mañana lo veréis. Creo que con la plantilla que tenemos, hay opciones», indicaba. No obstante, con Akor Adams lesionado, Isaac queda como único 'nueve' puro en su equipo, aunque Caparrós afirmó que «seguro que hay futbolistas que se pueden adaptar, lo hemos hablado».

Reconoció Caparrós que ha hablado tanto con Isaac como con todos los futbolistas. «Y no una vez o dos, en todos los entrenamientos», aseveraba sin desvelar cuál ha sido el contenido de las conversaciones que ha mantenido con el lebrijano.

Otro de los nombres propios de la semana ha sido el de Suso, un futbolista al que podría recuperar García Pimienta tras haber contado con escasas opciones de jugar con García Pimienta. Al ser preguntado por el gaditano, la respuesta de Caparrós fue la siguiente: «Qué duda cabe que con lo poquito que queda, la acumulación de jornadas, he hablado con Suso. Me ha encantado su predisposición. He hablado con todos. Es un futbolista más y está a disposición del entrenador».