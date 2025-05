La caótica última renovación de Jesús Navas cumple un año

El pasado 30 de diciembre el Sevilla organizó una emotiva despedida para Jesús Navas. El futbolista que más veces ha vestido la camiseta del equipo de Nervión era homenajeado en el Ramón Sánchez-Pizjuán recibiendo el abrazo de su afición tras colgar las ... botas a sus 39 años. No obstante, su adiós al Sevilla, el club de su vida, pudo haber llegado mucho antes.

Durante la temporada (la 23-24) en todo momento hubo dudas acerca de la continuidad de Jesús Navas en el equipo. Acababa contrato el 30 de junio y ni el club ni el futbolista aclaraban si seguiría formando parte de la plantilla en la siguiente temporada. Pasaba el tiempo y, a la vez que el curso llegaba a su fin, la incertidumbre crecía. Finalmente, y para sorpresa de todos, Jesús Navas emitió el 17 de mayo un comunicado a través del cual anunciaba que diría adiós al Sevilla cuando acabara la temporada y señalaba a los dirigentes por no haber recibido ninguna llamada para negociar su renovación.

Carta abierta a mi Sevilla pic.twitter.com/9yr9TF3RRp — Jesús Navas (@JNavas) May 17, 2024

Unos días antes, el 15 de mayo, durante el Sevilla-Cádiz disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, Jesús Navas, que había sido titular, fue sustituido y abandonó el terreno de juego entre lágrimas dejando entrever con ello que estaba cerca de anunciar su adiós. No obstante, no se esperaba que la comunicación llegara de este modo y las horas que sucedieron al anuncio del palaciego fueron frenéticas señalándose claramente al consejo de administración presidido por Del Nido Carrasco y al director deportivo, Víctor Orta, por haber permitido que la mayor leyenda de la historia del club se marchara de este modo.

De este modo, el 18 de mayo, a algo más de 24 horas de que el Sevilla jugara en Bilbao ante el Athletic, el club convocó a los medios de comunicación para una rueda de prensa en la que José María Del Nido Carrasco anunció que el club ofrecía a Jesús Navas «un contrato vitalicio para que juegue en el Sevilla y que esté en el club hasta su último minuto de vida». «Si decide mantener su decisión espero poder darle la despedida que se merece, pero que si quiere, el Sevilla le da a Jesús lo que Jesús quiera», agregaba desmintiendo además que no hubiera habido comunicación previamente con el futbolista para negociar la renovación: «Se lo ofrecí en noviembre y en diciembre. Le dije que cuando se retirara iba a seguir en el club, yo no hablé con él de temas económicos. Le remití a final de temporada para analizar los datos económicos». Igualmente aseguró que «si me siento con Jesús un minuto lo arreglamos».

Y finalmente, Jesús Navas aceptó la propuesta de Del Nido Carrasco y cerró su renovación de forma vitalicia con el Sevilla unas horas más tarde. «Ni un segundo he dudado en contestar afirmativamente a la propuesta del presidente del Sevilla FC», comentaba Jesús Navas en un comunicado difundido a través de sus redes sociales. En el mismo anunciaba que colgaría las botas en diciembre y que los últimos meses de su carrera «no los cobraré».

Así, Jesús Navas disputó poco después la Eurocopa sumando un nuevo título a su palmarés y formó parte de la plantilla de García Pimienta durante la primera parte de la temporada jugando su último partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán el 14 de diciembre y cerrando su carrera como futbolista profesional el 22 de diciembre en el Santiago Bernabéu. El 30 de diciembre, como se mencionó anteriormente, el club le organizó una bonita despedida en el estadio sevillista. Navas se ha seguido haciendo presente en el día a día del primer equipo teniendo presencia en momentos clave de la temporada pese a que todavía no se ha determinado cuál es su rol dentro del club.