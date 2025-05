La fe en la cantera del Sevilla FC tiene recompensa

Cuando el Sevilla FC inició su proyecto de rejuvenecimiento de la plantilla sabía que una de las patas en las que más se iba a apoyar iba a ser en la cantera más allá de las jóvenes promesas que pueda pescar en el ... mercado. Durante los últimos años, la exigencia de las competiciones que disputaba el equipo blanquirrojo cerraba puertas a nuevos talentos que se fraguaran en la carretera de Utrera. Las prestaciones inmediatas eran prioritarias en un mundo, el del fútbol de élite, en el que la paciencia es lo primero que se pierde. Y no, no es que el Sevilla haya desarrollado su paciencia, es que no tiene más remedio que tirar de su fábrica para sacar adelante las temporadas ante su delicada situación financiera.

La hornada actual de la cantera sevillista no es la más brillante, pero es indudable del paso adelante que han dado los jugadores criados en la casa para sacar la permanencia. De las pocas cosas salvables que pueden extrapolarse de esta cuarta etapa de Joaquín Caparrós en el banquillo es, precisamente, su fe en los jugadores del filial. El utrerano ha completado sus listas con un nutrido número de canteranos, siendo Ramón Martínez y García Pascual los más habituales en sus convocatorias. Además, ha apostado con fuerza en Kike Salas y Juanlu. El de Morón de la Frontera ha vivido una temporada agridulce. Si bien es el año en el que se ha consagrado como titular indiscutible, el rendimiento del equipo y su vinculación en un presunto caso de apuestas amañadas no le han permitido disfrutar plenamente del proceso. No obstante, el central ha conseguido sobreponerse a todos estos inconvenientes y erigirse como líder de la zaga sevillista. En los últimos cuatro encuentros, ha metido dos goles que se suman al que metió ante el Mallorca en el Sánchez-Pizjuán en la jornada 25. Banquillazo para Isaac Juanlu Sánchez ha sido otro de los canteranos que ha crecido esta temporada. Tras el culebrón de su renovación, que se dilató más de la cuenta, el de Montequinto ha ampliado su vinculación con el Sevilla hasta 2029. Una apuesta firme del club, que desea que Juanlu herede la próxima temporada el dorsal 16 de Jesús Navas, aunque el jugador es uno de los activos más atractivos de la plantilla y en el Sevilla ya se sabe que, de llegar una oferta propicia, todos los futbolistas están en venta. Su participación en los Juegos Olímpicos lo puso en el candelero y, aunque no ha sido titular indiscutible, con Caparrós ha conseguido disfrutar de tres titularidades y minutos en todas las jornadas dirigidas por el utrerano. De hecho, fue el que le dio la asistencia de gol a Isaac Romero ante el Leganés y, en la victoria ante Las Palmas, su comunión con Suso en el carril derecho fue lo más salvable del conjunto hispalense. Sin mencionar que lleva cinco goles este curso. La elección de Caparrós aunque perseguía mermar las críticas, también tenía como objetivo la de motivar y servir de revulsivo a una plantilla tocada en lo moral. Una de las piezas que más ha sufrido este curso ha sido, precisamente, Isaac. Su irrupción el año pasado lo elevó al paraíso gracias a su entendimiento con En-Nesyri. No obstante, la soledad arriba le ha sentado muy mal al lebrijano, que sólo ha marcado cinco goles en 30 partidos en LaLiga. Con García Pimienta, el delantero ha sido titular en prácticamente todos los encuentros en los que ha podido, pero Caparrós decidió dejarlo sentado en el banquillo en su segundo partido como entrenador. Lo probó ante el Alavés y, desde entonces, no ha vuelto a ser titular. Curiosamente, el canterano volvió a marcar ante el Leganés tras no disputar ni un minuto la jornada anterior. De esta forma, el jugador finalizaría con una sequía de más de un año sin marcar en Nervión. No obstante, y sin restar méritos a los goles anteriores, la diana que más valor ha tenido de este primer mes de Caparrós en el Sevilla ha sido la de García Pascual. Y es que es un gol que vale tres puntos y, por tanto, la permanencia del equipo en la máxima categoría. El malagueño ha tenido una carrera meteórica en la carretera de Utrera, ya que recaló el pasado verano en el club para jugar en el Sevilla C, pero en la jornada 3 pasó a ser discípulo de Jesús Galván en el Sevilla Atlético. En el último mes, el canterano se ha unido a la dinámica del primer equipo y ha contado con dos titularidades. Su nuevo estatus ha llamado la atención del Cádiz, que le ha ofrecido un contrato cuando acabe su vinculación con el Sevilla este próximo mes de junio. No obstante, el malagueño tiene una propuesta de renovación del Sevilla y la decisión irá en función del rol que le quieran ofrecer en el club de Nervión. Y es que el jugador cumplirá 23 años en julio y tendrán que elegir entre el filial o darle ficha con el primer equipo.

