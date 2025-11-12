Suscríbete a
Juicio al fiscal general
Día clave: declaran once agentes de la UCO y el propio García Ortiz

El calendario de los ocho internacionales del Sevilla

Nyland, Vlachodimos, Gudelj, Vargas, Sow, Akor Adams, Ejuke y Suazo se concentrarán con sus selecciones en el tercer parón de selecciones del presente curso

Los posibles rivales del Sevilla FC en la segunda ronda de la Copa del Rey en el sorteo de este martes

Vargas celebra su gol ante Osasuna
Alberto Moreno

El Sevilla FC volvió a sumar de tres antes del parón de selecciones del mes de noviembre, donde la afición sevillista se reencontró con la victoria en el Sánchez-Pizjuán un mes después. Con el triunfo logrado ante Osasuna, el conjunto de Nervión ... toma el aire que perdió tras las tres derrotas ligueras consecutivas ante Mallorca, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Ahora, deberá esperar hasta el sábado 24 de noviembre, fecha en la que el conjunto hispalense se medirá al Espanyol en el feudo perico.

