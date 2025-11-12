El calendario de los ocho internacionales del Sevilla

El Sevilla FC volvió a sumar de tres antes del parón de selecciones del mes de noviembre, donde la afición sevillista se reencontró con la victoria en el Sánchez-Pizjuán un mes después. Con el triunfo logrado ante Osasuna, el conjunto de Nervión ... toma el aire que perdió tras las tres derrotas ligueras consecutivas ante Mallorca, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Ahora, deberá esperar hasta el sábado 24 de noviembre, fecha en la que el conjunto hispalense se medirá al Espanyol en el feudo perico.

Hasta ocho futbolistas de la primera plantilla hispalense son los que se concentrarán con sus respectivas selecciones (Nyland, Vlachodimos, Gudelj, Vargas, Sow, Akor Adams, Ejuke y Suazo).

Nyland, portero titular de la selección noruega, disputará un doble duelo internacional. El primero de ellos será ante Estonia, el próximo jueves 13 de noviembre a las 18:00 horas. La fase de clasificación para el Mundial 2026 la cerrará ante Italia el domingo 16 a las 20:45 horas en el Giuseppe Meazza. Si la selección de Noruega consigue los tres puntos en el primer partido, estaría virtualmente clasificada para el torneo mundialista.

En cambio, el otro arquero nervionense, Vlachodimos, disputará dos partidos con la selección de Grecia, ya sin opciones de clasificación. El primer partido será el sábado 15 de noviembre ante Escocia a las 20:45 horas y el segundo, frente a Bielourrusia el martes 18, también a las 20:45 horas.

Por otro lado, la Serbia de Gudelj se encuentra sobre las cuerdas. La selección balcánica se encuentra en el tercer puesto y no depende de sí misma para estar presente en el siguiente Mundial. El combinado serbio se medirá este jueves a la ya clasificada Inglaterra. El encuentro arrancará a partir de las 20:45 horas en el estadio de Wembley. El segundo enfrentamiento será en casa ante Letonia, el domingo 16 de noviembre a las 18:00 horas.

Dos habituales en la selección de Suiza son Vargas y Sow, que tienen a tiro la clasificación directa al Mundial 2026. El conjunto helvético se enfrentará a Suecia como local el sábado 15 de noviembre a las 20:45 horas. Una victoria y un pinchazo de la selección kosovar daría matemáticamente la clasificación. En caso de no ser así, tres días después y repitiendo horario, se la jugará ante Kosovo como visitante.

También viajarán juntos Akor Adams y Ejuke, que disputarán la final a cuatro previa a la repesca del Mundial ante Gabón este jueves 13 de noviembre a las 17:00 horas. En caso de lograr el pase a la final, jugarán contra el ganador del Camerún - RD Congo el próximo domingo 16.

Por úlitmo, Suazo tiene una doble cita con la selección de Chile. El combinado sudamericano, que no obtuvo billete para el próximo campeonato del mundo, tendrá dos amistosos ante Rusia y Perú los días 15 y 18 de noviembre, respectivamente.