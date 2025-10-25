Suscríbete a
Bronca tras el Real Sociedad - Sevilla: Pepe Castro y Agoumé se encaran con un aficionado

Un seguidor del equipo vasco se mofó de los futbolistas del Sevilla tras el duelo disputado en San Sebastián y enfadó a la expedición nervionense

El Sevilla se enreda con el arbitraje y su inoperancia y Oyarzabal lo remata (2-1)

Pepe Castro muestra su enfado con un aficionado de la Real Sociedad
Pepe Castro muestra su enfado con un aficionado de la Real Sociedad
Nacho Pérez

Nacho Pérez

El Sevilla cayó derrotado (2-1) ayer ante la Real Sociedad en San Sebastián. El equipo dirigido por Matías Almeyda acumula dos derrotas consecutivas e hizo posible que su rival saliera con el triunfo de los puestos de descenso aunque ... sea momentáneamente hasta que se termina de disputar la décima jornada de LaLiga EA Sports. Tras el partido hubo un ncontronazo entre Pepe Castro, Agoumé y un aficionado de la Real Sociedad que se mofó del resultado conseguido por su equipo.

