Bronca tras el Real Sociedad - Sevilla: Pepe Castro y Agoumé se encaran con un aficionado

El Sevilla cayó derrotado (2-1) ayer ante la Real Sociedad en San Sebastián. El equipo dirigido por Matías Almeyda acumula dos derrotas consecutivas e hizo posible que su rival saliera con el triunfo de los puestos de descenso aunque ... sea momentáneamente hasta que se termina de disputar la décima jornada de LaLiga EA Sports. Tras el partido hubo un ncontronazo entre Pepe Castro, Agoumé y un aficionado de la Real Sociedad que se mofó del resultado conseguido por su equipo.

Tal y como recoge un vídeo difundido a través de las redes sociales, el seguidor del cuadro vasco recordó a modo de burla al vicepresidente sevillista y a los jugadores que por allí pasaban el resultado, algo que no se tomaron nada bien ni Lucien Agoumé ni Pepe Castro.

🔥 Máxima TENSIÓN tras el Real Sociedad-@SevillaFC.



🫣 Un aficionado de la Real provocó a los jugadores sevillistas con el resultado.



🤬Lucien Agoumé y Pepe Castro se molestaron y no dudaron en contestarle. #ZonaMixtapic.twitter.com/M9Qi0mWXCm — Zona Mixta (@ZonaMixta__) October 24, 2025

El aficionado se encontraba en una zona VIP del Reale Arena y entre bromas comenta con sus acompañantes que «sólo les he dicho que 2-1» cuando a Agoumé se lo llevan de la zona y Pepe Castro se marcha.

El Sevilla se medirá el próximo sábado al Atlético de Madrid, aunque antes los de Almeyda jugarán ante el Toledo de Tercera RFEF para poder avanzar en la Copa del Rey.