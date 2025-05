Bordalás, sobre Ángel Torres: «Comentaremos las imprecisiones que he podido leer en prensa»

El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha aprovechado la última rueda de prensa del curso 2024-25 para hablar públicamente de la entrevista que el presidente del conjunto azulón, Ángel Torres, realizó en ABC de Sevilla, unas palabras muy interesantes que fueron publicadas por este mismo medio el sábado, y que han tenido recorrido en emisoras, periódicos y televisiones de índole nacional al haber tenido como referencia al principal candidato al banquillo sevillista. Algunas cuestiones por cierto que Torres no había subrayado en la esfera pública hasta la fecha y que ya han provocado preguntas en la prensa de la capital y respuestas por parte del protagonista de dichas cuestiones.

De este modo, y tras la derrota del Getafe a manos de un Celta (1-2) que disputará la próxima edición de la Conference League, quiso expresarse el técnico azulón acerca de las revelaciones de su todavía presidente, quien manifestó en primer lugar que el Sevilla ya había intentado en hasta tres ocasiones fichar al preparador nacido en Alicante en distintas ocasiones, por no hablar de que Bordalás era el quinto entrenador mejor pagado de Primera división, declaraciones que a juzgar por la estampa del propio técnico en su comparecencia no le han sentado demasiado bien, aunque es algo que el técnico dice que prefiere gestionar de puertas hacia adentro.

«Bueno, ya lo conocéis al presidente, no voy a contestarle en público. Son cosas que se hablan siempre en privado y bueno, podemos tener diferentes puntos de vista pero creo que todo hay que hablarlo en privado, y comentaremos las imprecisiones que he podido leer en prensa», fue concretamente lo que respondió Bordalás sobre las reflexiones que Ángel Torres vertía en este medio. No quiso ampliar más su réplica un Bordalás que también tuvo que leer otras afirmaciones en boca del presidente del cuadro getafense como la siguiente: «El contrato de Bordalás con el Getafe no tiene ninguna cláusula. Puede irse si él lo decide, pero, claro, tiene que ser a un equipo superior y que juegue en Europa. Estamos muy agradecidos a Bordalás, porque aquí siempre lo ha hecho muy bien, de ahí que tenga esa opción de liberarse si él quiere… pero para irse al Sevilla, con los problemas que actualmente tienen allí, mejor se queda aquí», opinaba en ese sentido el máximo responsable del cuadro madrileño.

Sí que habló Bordalás sobre la afición del Getafe en un mensaje que sonó claramente a despedida, por más que su futuro aún no esté del todo definido: «Sabéis que con nuestra afición tengo una relación buenísimas desde que llegue en Segunda. Siempre me han ayudado y arropado, han sabido reconocer el trabajo, estoy super agradecido. Siempre los tendré en mi corazón». Y abundaba en ese mismo término el preparador alicantino, que tras la reunión pondrá hora a sus vacaciones: «La verdad es que ahora es momento de descansar, nos hemos ganado ese derecho, no he hecho a caso a nada de lo que se ha publicado, he estado centrado hasta hoy en el equipo y el día a día, intentar que se consiguiera el objetivo. Hoy queríamos un buen resultado y que la afición se fuera contenta. No ha podido ser y nosotros hemos tenido bajas y problemas hoy. Nos juntaremos y ya hablaremos del futuro», apuntaba Bordalás.