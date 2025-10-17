Suscríbete a
+Nervión

Bono renueva con el Al Hilal hasta 2028

El ex portero del Sevilla, que acababa contrato en julio de 2026, amplía dos años más su vinculación con el equipo árabe

El Al-Hilal intentará retener a Bono con una millonaria oferta de renovación que evite su vuelta a Sevilla

La venta del Sevilla FC entra en su fase decisiva

Bono, junto al príncipe Nawad bin Saad
Bono, junto al príncipe Nawad bin Saad al hilal fc

Alberto Moreno

Una de las ventas más dolorosas para la afición del Sevilla FC en estos últimos años fue la de Yassine Bono. Su salida al Al Hilal en el año 2023, dejó unos 20 millones de euros en las arcas del conjunto ... hispalense y desde entonces, ningún meta sevillista ha hecho olvidar las magníficas actuaciones del arquero marroquí. Bono firmó su contrato con el equipo de los Arabia Saudí hasta julio de 2026 y este jueves, después de que ya informáramos durante el mercado estival de unas conversaciones entre las partes para el regreso del marroquí al Sevilla, el Al Hilal ha anunciado la renovación del guardameta hasta 2028.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app