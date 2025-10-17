Bono renueva con el Al Hilal hasta 2028

Una de las ventas más dolorosas para la afición del Sevilla FC en estos últimos años fue la de Yassine Bono. Su salida al Al Hilal en el año 2023, dejó unos 20 millones de euros en las arcas del conjunto ... hispalense y desde entonces, ningún meta sevillista ha hecho olvidar las magníficas actuaciones del arquero marroquí. Bono firmó su contrato con el equipo de los Arabia Saudí hasta julio de 2026 y este jueves, después de que ya informáramos durante el mercado estival de unas conversaciones entre las partes para el regreso del marroquí al Sevilla, el Al Hilal ha anunciado la renovación del guardameta hasta 2028.

«La dirección de la empresa Al Hilal Club, encabezada por Su Alteza el Príncipe Nawaf bin Saad, ha completado los trámites para extender el contrato del portero marroquí Yassine Bounou por dos temporadas deportivas, hasta 2028. Su Alteza firmó el contrato de extensión con Bounou esta tarde, jueves, en la sede de Al Hilal», anunció la entidad árabe a través de su web oficial, que en el mismo verano se apresuró a ofrecerle la millonaria renovación cuando conoció la posibilidad de que el guardameta regersara a Sevilla.

Esta operación esfuma por completo la posibilidad del regreso de Bono a la portería del Sevilla FC. El marroquí, pese a no estar en ninguna de las cinco grandes ligas de Europa, sigue estando a un nivel altísimo, como ya demostró en el Mundial de Clubes llegando a las semifinales y eliminando al Manchester City en cuartos de final con una gran actuación suya. Además, fue nombrado el quinto portero mejor del mundo en la gala del Balón de Oro de 2025.

Por otro lado, Odysseas Vlachodimos ha caído de pie en un Sevilla que tras la salida de Bono, no ha tenido un portero de garantías. Ni Dmitrovic, ni Nyland, ni Álvaro Fernández han logrado afianzarse en la portería sevillista en estas dos temporadas y las buenas actuaciones del griego en sus primeros cuatro partidos con la elástica sevillista le han hecho convertirse en el portero titular del Sevilla.