El 'bloque b' cumple y Almeyda saca pecho

El &#039;bloque b&#039; cumple y Almeyda saca pecho
Sin brillantez ninguna, el Sevilla FC cumplió con su objetivo en el Salto del Caballo gracias al empuje de su ataque. Aunque el Toledo se adelantó en el marcador tras un arrollador inicio, los sevillistas tiraron de oficio para controlar el encuentro y golear ... a su rival. Un rendimiento que congratuló a Matías Almeyda, el cual destacó que «a pesar de marcar cuatro goles, nuestros jugadores siguieron igual y ese es el mayor respeto en el fútbol».

