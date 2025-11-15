Suscríbete a
El 'bendito' regalo que José Manuel deja al sevillismo: «Tengo la obligación de compartirlo»

El fiel aficionado al club nervionense ha publicado el libro 'Benditos Colores' a través del cual va recorriendo la historia de la entidad a través de sus camisetas

Tras más de 30 años ha recopilado 826 camisetas de juego y asegura que su colección «pertenece a todo el sevillismo y yo sólo tengo el privilegio de custodiarla»

José Manuel Cordero, autor del libro Benditos Colores Raúl Doblado
Nacho Pérez

«Uno de mis lemas es que mi colección pertenece a todo el sevillismo y que yo sólo tengo el privilegio de custodiarla». A José Manuel Cordero no le gusta alzar la voz, prefiere pasar desapercibido. Él se cataloga como tímido, pero quizás haya ... un adjetivo que lo describa mejor, y es el de humilde. Es el apasionado sevillista que escribe tras el pseudónimo de 'Benditos Colores', un blog de divulgación nacido en 2008 y en el que se recoge la evolución de las camisetas del Sevilla a lo largo de la historia y que tuvo su traslación a las redes sociales bajo el mismo nombre. Desde ese rincón en la jungla que es la red, José Manuel trata de ayudar a todos los sevillistas que se ponen en contacto con él para resolver dudas. Recientemente, y tras mucho esfuerzo, ha lanzado el libro 'Benditos Colores', una auténtica enciclopedia del sevillismo a través de la cual busca contar la historia sevillista a través de las camisetas que han ido vistiendo los futbolistas del club.

