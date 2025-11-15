El 'bendito' regalo que José Manuel deja al sevillismo: «Tengo la obligación de compartirlo»

«Uno de mis lemas es que mi colección pertenece a todo el sevillismo y que yo sólo tengo el privilegio de custodiarla». A José Manuel Cordero no le gusta alzar la voz, prefiere pasar desapercibido. Él se cataloga como tímido, pero quizás haya ... un adjetivo que lo describa mejor, y es el de humilde. Es el apasionado sevillista que escribe tras el pseudónimo de 'Benditos Colores', un blog de divulgación nacido en 2008 y en el que se recoge la evolución de las camisetas del Sevilla a lo largo de la historia y que tuvo su traslación a las redes sociales bajo el mismo nombre. Desde ese rincón en la jungla que es la red, José Manuel trata de ayudar a todos los sevillistas que se ponen en contacto con él para resolver dudas. Recientemente, y tras mucho esfuerzo, ha lanzado el libro 'Benditos Colores', una auténtica enciclopedia del sevillismo a través de la cual busca contar la historia sevillista a través de las camisetas que han ido vistiendo los futbolistas del club.

Además de humilde, José Manuel es agradecido. Durante su encuentro con este periódico, al que acude con varias de las joyas de su colección (camisetas vestidas por Pedro Berruezo, Maradona, Reyes, Dassaev o Suker entre otras), no para de mostrar su gratitud hacia todas las personas que lo han acompañado durante este viaje que comenzó poco antes del confinamiento por el coronavirus cuando cayó en sus manos un ejemplar que hacía lo que él buscaba con las camisetas del Tottenham Hotspurs. «Sólo puedo dar las gracias, es un sueño, es un legado y también una satisfacción personal y es para estar feliz», transmite José Manuel, que ha contado con las firmas de Pablo Blanco y de Jesús Navas en su libro, algo que lo empujó a culminar el proyecto tal y como él recuerda: «Hay cosas que me preguntaba la gente recurrentemente. Notas que hay una curiosidad y que has investigado cosas que no se saben y me planteo que sería bonito dejar un legado. Me reúno con Carlos Romero y me pone los pies en la tierra y me dice que lo que yo quiero hacer es muy complicado. Yo tengo muy claro que sí se hace se hace bien. Fui escribiendo y montando. En casa había etapas más intensas y menos intensas. Hay un momento en que lo ves en papel y lo empiezas a maquetar. Empiezas a juntar todo con las fotos de las camisetas hechas en estudio fotográficos y dices… mola. Se parece a lo que quiero. Va tomando forma y a principios de este año hablo con el club porque me hacia ilusión que el escudo fuera en la portada. Conseguimos llevarlo a buen puerto, hablamos con Pablo Blanco y dice que adelante, y cuando Jesús Navas dice que sí, en el momento en el que recibes su texto te emocionas y dices: 'tengo la obligación de compartirlo'. Esto sería en marzo o abril y desde entonces no he dormido mucho. Cuando lo abres y lo lees se te pone la piel de gallina».

Más de 30 años lleva José Manuel coleccionando camisetas del Sevilla FC teniendo ahora bajo su custodia 826 en total («contando ediciones de porteros y rarezas») y desvelando que su repertorio crece a un ritmo de unas 50 prendas por año. No obstante, con una sonrisa admite que tiene espacio en casa para poder duplicar la colección. Todas han sido usadas o preparadas para los futbolistas, no posee réplicas. Además, tiene en su poder unos 40 pares de botas, brazaletes de capitán o, por ejemplo, el balón usado en Eindhoven. Objetos cargados de simbolismo. Asegura que en la preservación está su obsesión y se aleja del negocio. De hecho, lamenta que en los últimos años el mundo del coleccionismo se haya pervertido, aunque no tiene intención de frenar ahora que ha visto la luz el libro que le ha causado tantos desvelos. No obstante, confiesa que hay dos camisetas que tiene en el punto de mira y que, de conseguirlas, le harían quizás poner punto y final. «Hay dos camisetas de los años 70 que son inencontrables, una con una franja roja del 71-73 con pantalón azul cuando era entrenador Merkel. Esa es una obsesión y ojalá aparezca algún día. La roja con vivos blancos también», revela. Aunque fue un poco reticente, darse a conocer públicamente admite que tuvo ventajas y desventajas ya que «hace que cuando te interesas por una camiseta, pase como le pasaba a Monchi cuando iba al mercado, que si la quieres tú es porque es valiosa». A pesar de lo suculento y tentador que le puede parecer a los futboleros más forofos, José Manuel no viste ninguna de las camisetas que colecciona. Por ejemplo, con la de Diego Armando Maradona considera lo siguiente: «No me he atrevido a ponerme la camiseta de Maradona. Es que no soy digno de ponerme una camiseta de Maradona».

Parte de la colección de José Manuel

Una red de contactos y un sinfín de historias que contar

Tras cada camiseta hay una anécdota y José Manuel recuerda cómo accedió a la camiseta usada por Luis Fabiano en Eindhoven a través de un utillero del Middlesbrough o cómo Andrés Palop ha mostrado su generosidad y confianza en él para custodiar camisetas con un alto valor simbólico como las usadas por el portero en Glasgow o Donetsk. También recuerda la satisfacción sentida al poder acceder a la camiseta 'caladita' que creía imposible de encontrar o la cedida por el representante de Pablo Sarabia al conocer el internacional español que existía tal compendio sevillista. Igualmente revela que algunos futbolistas han querido volver a contar con sus camisetas y que otros han querido comprar algunas de su colección. De hecho, cuenta el caso de la mujer de un futbolista sevillano y sevillista que quería regalarle a su esposo una camiseta especial: «Yo tenía dos copias de esta. No se identifica como su mujer. Yo le explico que las camisetas no las vendo y ella es súper respetuosa y educada. Luego entra en contacto conmigo una persona del club y me dice que a ver si podía reconsiderarlo y me dice que era para este futbolista e inmediatamente dije que sí y que gratis. Siento que igual que otras personas lo han hecho conmigo, él es sevillista de toda la vida y piensas que seguramente desde chico le haya hecho ilusión tener esa camiseta. Entonces tú sientes que esa historia te pertenece a ti tanto como a él».

Utilleros, futbolistas y una extensa red de contactos han nutrido una colección que José Manuel recuerda que comenzó cuando no había tanto coleccionista riguroso o exhaustivo. Acota que durante los años 90 acumuló numerosas camisetas del Sevilla que no quería usar en los partidos que jugaba con amigos para poder preservarlas y que entonces comenzó a recopilarlas. «La primera tercera equipación azul fue una revolución y quizás esa fuera la chispa», reconoce recordando también que «antes conseguía alguna de manera puntual de manera accidental más que buscado». «En ese periodo me marcho fuera de Sevilla y las camisetas son un nexo que se va retroalimentando. No me gusta vender las camisetas y acumulo. No cambio una por otra. Con el tiempo puedo decir que no he vendido ninguna, pero que he cambiado dos y me he arrepentido de cada cambio. No por la que ha llegado si no por la que ha salido. Te empiezas a imponer a ti mismo una responsabilidad ya que hay camisetas que son únicas», añade.

Parte de la colección de José Manuel

Con valores como la educación como punto de partida y principios como la empatía y la generosidad como baluartes, José Manuel ha ido a lo largo de los años forjando un legado que no duda en compartir con quien quiere aprender sobre el Sevilla FC. Los 'Benditos Colores' que tiñen su alma lo acompañan en sus desvelos y también en sus alegrías. Tal y como Jesús Navas señaló en su despedida, José Manuel también comparte que «esta camiseta es sagrada».