Wissam Ben Yedder será juzgado por «violación, intento de violación y agresión sexual», según informó la fiscalía de Niza a AFP. El que fuera delantero del Sevilla FC y del AS Monaco, de 35 años, que juega actualmente en la Segunda división turca, ... y su hermano Sabri, que también será juzgado por violación y agresión sexual, fueron imputados en 2023, a raíz de las acusaciones de dos jóvenes chicas que conocieron en una fiesta.

El juez instructor siguió la recomendación de la fiscalía de que los dos hermanos sean juzgados por violación y agresión sexual, añadiendo el cargo de intento de violación para Wissam Ben Yedder.

El ex internacional con la selección francesa (19 partidos y 3 goles) fue condenado a comienzos de septiembre por el tribunal correccional de Niza a 90.000 euros de multa por violencia contra su esposa, con la que se encuentra en trámites de divorcio.

Después de una condena en España por fraude fiscal cuando jugaba en el Sevilla FC (2016-2019), fue juzgado en el otoño de 2024 por violencias sexuales contra una joven unos meses antes. Condenado a dos años de prisión en suspenso, recurrió esa decisión.

Problema fiscal durante su periplo en Sevilla

La condena de España fue de seis meses y un día de prisión por un fraude fiscal. La Audiencia Provincial de Sevilla también impuso a Ben Yedder una multa de 134.000 euros debido a que no presentó a tiempo una declaración de impuestos. Pero la sentencia contra el delantero francés acordó «la suspensión de la pena de prisión por un plazo de dos años, condicionada a que el acusado no vuelva a delinquir durante el plazo de suspensión».

El segundo máximo goleador de la historia del Mónaco estaba sin equipo desde la finalización de su contrato en el Principado en junio de 2024, pero en abril tomó rumbo a Irán para tratar de relanzar su carrera en el Sepahan SC. A comienzos de septiembre Ben Yedder fichó por el Sakaryaspor, de la segunda turca.