Suscríbete a
+Nervión

Ex del Sevilla FC y del AS Monaco

Ben Yedder será juzgado por violación

El delantero de 35 años juega actualmente en la Segunda división turca

El Sevilla FC enfoca al Osasuna con Batista Mendy en la primera sesión de la semana

Ben Yedder, llegando a los juzgados de Niza
Ben Yedder, llegando a los juzgados de Niza AFP

F. M.

Wissam Ben Yedder será juzgado por «violación, intento de violación y agresión sexual», según informó la fiscalía de Niza a AFP. El que fuera delantero del Sevilla FC y del AS Monaco, de 35 años, que juega actualmente en la Segunda división turca, ... y su hermano Sabri, que también será juzgado por violación y agresión sexual, fueron imputados en 2023, a raíz de las acusaciones de dos jóvenes chicas que conocieron en una fiesta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app